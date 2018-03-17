[17/مارس/2018]
ذمار - سبأ:
بدأت بمحافظة ذمار اليوم الدورة التدريبية التنشيطية الرابعة لبرنامج الرعاية المجتمعية لصحة الأم والوليد.
يشارك في الدورة التي ينظمها على مدى عشرة أيام مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة بدعم منظمة اليونيسيف 21 قابلة من عدد من المديريات.
وفي الافتتاح أكد وكيل محافظة ذمار محمود الجبين، أهمية الدورة في تنمية قدرات الكوادر الصحية لتغطية احتياج مختلف المناطق بالمحافظة.
وحث المتدربات على تطبيق ما تتضمنه الدورة من معارف وبما يسهم في خفض نسب معدلات الوفيات بين الأمهات والمواليد.
وأشار إلى أن السلطة المحلية تولي اهتمام كبير بالقطاع الصحي لتحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية بما فيها تنظيم الأسرة ورعاية الأم والأطفال ومواجهة الأمراض والأوبئة.
فيما أشار مدير مكتب الصحة الدكتور محمد الجماح إلى أهمية بناء قدرات القابلات وتطوير مهارتهن من خلال الدورات التنشيطية ورفدهن بعلوم ومعارف حديثة.
بدورها أوضحت مدير إدارة الصحة الإنجابية بمكتب الصحة الدكتورة أميرة عراف، أن الدورة تتضمن إنعاش المواليد ومساعدة الأم الحامل وتقديم المشورة في الرضاعة الطبيعية واكتشاف العدوى للطفل الوليد وأي مضاعفات للأم بعد الولادة.
حضر الافتتاح مدير فرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية ومواجهة الكوارث المهندس منير المروني ومدير إدارة الرعاية الصحية بمكتب الصحة مجاهد الخطري وعدد من القيادات الصحية.
سبأ