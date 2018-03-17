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آخر تحديث: السبت، 17 - مارس - 2018 الساعة 05:22:06م
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  عربي ودولي
إنطلاق اعمال المنتدى العالمي للمياة في البرازيل الاحد القادم
[17/مارس/2018]
برازيليا سيتي – سبأ :

 تستضيف العاصمة البرازيلية برازيليا سيتي الاحد القادم اعمال الدورة الثامنة للمنتدى العالمي للمياة للبحث عن حلول لمشاكل التزود بالماء المثيرة للقلق والمتفاقمة في العديد من المدن في العالم .

وينتظر ان يشارك في المنتدى والذي يستمر حتى الـ 23 من الشهر الجاري 40 ألف شخص بينهم 15 رئيس دولة و300 رئيس بلدية لمدن في العالم وعشرات العلماء والناشطين البيئيين.

وتنشر اليونسكو الاثنين من برازيليا تقريرها السنوي بعنوان (حلول اساسها الطبيعة لمشكلة الماء).

وقال مدير المنتدى ريكاردو ميديروس في تصريح نقلته وكالة الصحافة الفرنسية ان قضية الماء يجب ان يتم النظر اليها بعين تتجاوز البعد البيئي الصرف.

واضاف انه "يتعين اليوم تجاوز الخطاب التقليدي الذي يتحدث عن الماء كعنصر اساسي للحياة، للاعتراف بالماء كمحرك للتنمية".

سبأ
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