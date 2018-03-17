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رئيس مجلس النواب يلتقي فريق الخبراء الدوليين التابع لمجلس حقوق الإنسان
[17/مارس/2018]
صنعاء - سبأ:
 التقى رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي اليوم فريق الخبراء الدوليين الإقليميين التابع لمجلس حقوق الإنسان برئاسة محمد كمال الجندوبي.

وفي اللقاء رحب رئيس مجلس النواب بفريق خبراء حقوق الإنسان .. معبرا عن أمله في أن تحذو بقية المنظمات الدولية والإنسانية حذو فريق الخبراء التابع لحقوق الإنسان وإن جاءت هذه المبادرة متأخرة إلا أنها خطوة في الطريق الصحيح.

وطالب بضرورة العمل على إنهاء العدوان الذي تشنه دول التحالف بقيادة السعودية والذي طال كل مقدرات الشعب اليمني.

وأشار إلى أن تحالف العدوان بقيادة السعودية مستمر في استهدف الأطفال والنساء والشيوخ والمدارس والمستشفيات والأسواق ومناسبات العزاء والأفراح والمنازل والمساجد والمدن والأرياف والطرق والجسور والمنشآت العامة والخاصة على مدى ثلاث سنوات .

ولفت رئيس مجلس النواب إلى أن العالم يقف متفرجا ولا يحرك ساكنا تجاه الجرائم والمجازر التي يرتكبها تحالف العدوان يوميا بحق الشعب اليمني .. وقال" لم نسمع للمجتمع الدولي أي إدانة أو استنكار فيما تحركت كل وسائل الإدانة والاستنكار لإطلاق صاروخ إلى الرياض".

واستنكر المعايير المزدوجة وسياسة الكيل بمكيالين دون مراعاة الحقوق الإنسانية ومعاناة الشعب اليمني جراء ما يحدث ويعتمل من الجرائم والمجازر اليومية من قبل دول تحالف العدوان وعلى مرأى ومسمع من العالم.

وطالب الأخ يحيى الراعي بالعمل على وقف العدوان ورفع الحصار البري والبحري والجوي وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والأدوية إلى البلاد وفتح المطارات والمنافذ أمام المسافرين والعائدين والمرضى.

وأشار إلى حجم المعاناة وتفشي الأمراض والأوبئة نتيجة منع وصول الأدوية وتدني مستوى الخدمات الطبية .

وكان رئيس مجلس النواب قد سلم فريق خبراء حقوق الإنسان ملف يحتوي على إحصائيات أولية عن الجرائم والمجازر التي يرتكبها تحالف دول العدوان بقيادة السعودية.

وأكد تمسك اليمن بطلب تشكيل لجنة دولية محايدة للتحقيق في الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها الشعب اليمني ومقدراته منذ ثلاث سنوات، سببت لأكثر من 30 مليون يمني كارثة إنسانية جراء تدمير مقدرات اليمن وبنيته التحتية وتعمد استهداف المدنيين.

من جهته أكد رئيس فريق الخبراء الدوليين التابع لمجلس حقوق الإنسان أن مهمة الفريق ستكون واسعة .. لافتا إلى أن فريق الخبراء الذي يضم تشارلزغاراوي والسيدة ميليسا ياركي كلف بهذه المهمة ليكون مستقلاً ومحايداً عن كل أطراف الصراع ويمثل مجلس حقوق الإنسان.

وأوضح الجندوبي أن الفريق سيعمل على رصد وتوثيق الانتهاكات والجرائم بعيداً عن الأطراف السياسية .. لافتاً إلى أن الزيارة تهدف لأخذ صورة واسعة عن اليمن، وهناك فريق آخر سيصل إلى اليمن الأسبوع القادم وسيلتقي الأطراف الرسمية بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني، كما أن فريق الخبراء سيقوم بزيارة ميدانية إلى كل مناطق الصراع في اليمن.

ولفت إلى أن الفريق سيقدم تقريراً محايداً ومستقلاً ليعرض على مجلس حقوق الإنسان خلال الفترة المقبلة.

حضر اللقاء عضو مجلس النواب عبده محمد ردمان وأمين عام المجلس عبد الله أحمد صوفان ومستشار وزير الخارجية السفير عبدالإله حجر ومندوب عن التشريفات برئاسة الجمهورية.

سبأ
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