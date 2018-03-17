[17/مارس/2018]
زيوريخ – سبأ :
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) رفع الحظر المفروض على إقامة مباريات دولية في ثلاث محافظات عراقية.
ونقلت وسائل الاعلام عن رئيس الاتحاد جياني انفانتينو قوله إن ملاعب البصرة، وكربلاء وأربيل تستطيع الآن استضافة المباريات الدولية، ولكن الحظر لا يزال سارياً على سائر الملاعب في المحافظات الأخرى لاسيما العاصمة بغداد.
من جانبه اعتبر الاتحاد العراقي للعبة أن "ساعة الحق قد دقت فبان وجه الوطن الناصع بعد عقود من الانتظار المرير لقرار يعيد رياضتنا إلى سكة الصواب من جديد".
واضاف أنه "بهذه المناسبة التاريخية نعاهد الله وجمهورنا الكريم أننا لن نحيد عن وجه الوطن وسنعمل بكل قوة من أجل إدخال ملاعبنا في محافظاتنا الأخرى لاسيما العاصمة بغداد في الخدمة".
وكان الاتحاد الدولي قد خفف العام الماضي من الحظر المفروض بشكل شبه متواصل منذ تسعينات القرن الماضي على استضافة المباريات الدولية الرسمية في العراق.
سبأ