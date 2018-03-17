[17/مارس/2018]
ذمار - سبأ:
دشن وكيل محافظة ذمار محمود الجبين اليوم البرنامج التدريبي الخاص بالمعالجة المجتمعية لسوء التغذية وتغذية الرضع وصغار الأطفال والذي تنفذه منظمة الإغاثة الإسلامية بدعم من مكتب الأمم المتحدة.
وفي تدشين البرنامج الذي يشارك فيه 36 من متطوعات صحة المجتمع بمديرية جبل الشرق، أكد الوكيل الجبين أهمية رفع مستوى الوعي المجتمعي في الجانب الصحي والتغذية السليمة للأمهات الحوامل والأطفال وبما يحد من نسبة وفيات الرضع والأمهات.
ودعا المشاركات إلى ترجمة المعارف والمهارات التي يتضمنها البرنامج في الواقع من خلال نشر التوعية المجتمعية والمتابعة المستمرة للحالات التي تعاني من سوء التغذية .
فيما أشار مدير مكتب الصحة الدكتور محمد الجماح إلى أهمية البرنامج في تطوير قدرات متطوعات صحة المجتمع وإكسابهن مهارات اكتشاف سوء التغذية لدى صغار الأطفال والأمهات، وطرق الإبلاغ والمتابعة لهذه الحالات وتقديم الرعاية الصحية اللازمة .
بدوره أوضح منسق الإغاثة الإسلامية الدكتور سمير جباري أن البرنامج يهدف على مدى ستة أيام، تعريف المشاركات بأعراض سوء التغذية ومخاطرة وأساليب مكافحته والوقاية منه، وكيفية الإبلاغ وإعداد التقارير حول المرض.
حضر التدشين مدير فرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية المهندس منير المروني ومدير إدارة الرعاية الصحية بمكتب الصحة الدكتور مجاهد الخطري وعدد من القيادات الصحية.
سبأ