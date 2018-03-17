محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس جامعة صنعاء يدشن برنامج الماجستير بمركز إدارة الأعمال بكلية التجارة صنعاء - سبأ:

دشن رئيس جامعة صنعاء الدكتور أحمد دغار اليوم برنامجي الماجستير بمركز إدارة الأعمال "سي بي إيه " بكلية التجارة بجامعة صنعاء في مجال الإدارة باللغة العربية واللغة الإنجليزية المعتمد دولياً بالشراكة مع كلية ماستر يخت للإدارة بهولندا .



يهدف البرنامج إلى إكساب عدد من المدراء التنفيذيين ورجال المال والأعمال منهم 35 طالبا وطالبا في برنامج الماجستير في الإدارة باللغة العربية، و22 في برنامج الماجستير باللغة الإنجليزية المعتمدة دولياً مهارات وأساليب الإدارة الحديثة وفق المعايير الدولية على مدى سنتين ونصف ويختتم بمشروع بحث علمي ويحصل الملتحقين على درجة الماجستير من كليتي التجارة بجامعة صنعاء وكلية الإدارة بهولندا معترف بها دوليا.



وفي التدشين اعتبر رئيس جامعة صنعاء تنفيذ هذا البرنامج في ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها البلاد جراء العدوان والحصار الجائر إنجاز يضاف إلى إنجازات جامعة صنعاء في المجال الأكاديمي واستمرار العملية التعليمية.



وأشاد بجهود العاملين بمركز إدارة الأعمال وعمادة كلية التجارة في تسيير أنشطة وخدمات المركز وفق المعايير الدولية رغم التحديات التي يواجهها .. مؤكداً تطلع الجامعة إلى تعميم هذه التجربة على بقية مراكزها والاستفادة من الخبرات والبرامج المتاحة التي يمتلكها المركز.



ودعا رئيس الجامعة عمداء الكليات ومدراء المراكز لبذل المزيد من الجهود في سبيل الحصول على الاعتماد الأكاديمي المحلي والدولي ومواكبة التطورات العلمية والوصول إلى المستوى الذي وصل إليه مركز إدارة الأعمال في الجودة .. مشيراً إلى أن البلاد تعول على هذه المخرجات للمساهمة في عملية البناء والتنمية.



من جانبه استعرض مدير المركز الدكتور أحمد الظرافي طبيعة البرنامج ومفرداته العلمية التي تتوزع إلى 14 مادة علمية تسهم في إكساب الملتحقين المهارات القيادية والإدارية الحديثة والأساليب العلمية لإدارة الأعمال وفق المعايير الدولية إضافة إلى توفير المناهج والمراجع والمدربين.



وأشار إلى أن برنامج الماجستير في الإدارة الذي يعد الأول في اليمن يهدف إلى تنمية القدرات في كيفية إدارة الإنتاج وسلسلة القيمة وطرق البحث والاقتصاد والمحاسبة الإدارية والتكلفة وكيفية إدارة الموارد البشرية بأسلوب عصري إضافة إلى طرق الإدارة المالية والثقافة والتغيير التنظيمي والتسويق وإدارة علاقة العملاء والجودة الشاملة وريادة الأعمال والابتكار والإبداع كل في مختلف المجالات.



وبين أن البرنامج يقدم للملتحق تقنية أكاديمية علمية عن علم الإدارة وإدارة الأعمال باللغة العربية الدفعة الأولى معتمدة دولياً، فيما يهدف البرنامج التنفيذي إدارة أعمال باللغة الإنجليزية الدفعة الثامنة الذي يستهدف المدراء ورجال المال والأعمال، تقديم الحلول لمؤسساتهم وتطوير قدراتهم في مجال الابتكارات العلمية الحديثة في العلوم الإدارية .



كما تم استعراض نماذج لثلاث تجارب ناجحة ومؤثرة في المجتمع تولت مناصب قيادية وإدارية من خريجي المركز.



تخلل التدشين عرض تقديمي عن المركز وخدماته وأنشطته التعليمية ومزايا البرنامج وأهدافه وكيفية التقدم والقبول فيه.

سبأ [17/مارس/2018]سبأ