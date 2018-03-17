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آخر تحديث: السبت، 17 - مارس - 2018 الساعة 05:22:06م
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إصابة 15 مدني في هجمات على أحياء سكنية في مدينة دمشق وريفها
[17/مارس/2018]
دمشق – سبأ :
 أعلنت السلطات السورية اليوم الاحد عن اصابة 15 مدنياً بينهم طفل في اعتداءات للتنظيمات المسلحة المنتشرة في الغوطة الشرقية على أحياء سكنية في مدينة دمشق وريفها.

وأفادت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) نقلاً عن مصدر في قيادة شرطة دمشق "أن عدداً من القذائف أطلقتها التنظيمات الارهابية المنتشرة فيما تبقى من مناطق الغوطة الشرقية على منازل الأهالي في حي الزاهرة".

واضافت المصادر ان القذائف "أسفرت عن إصابة 8 مدنيين بجروح متفاوتة في حين أصيب 4 مدنيين بجروح نتيجة قذيفة صاروخية أطلقها الإرهابيون على حي المزة".

وأشارت إلى "أن مدنياً أصيب بجروح في حي الكباس نتيجة اعتداء إرهابي بقذيفة على منازل الأهالي".

وفي مدينة جرمانا بينت المصادر "أن الإرهابيين استهدفوا حي الآس بالقذائف ما أدى إلى إصابة امرأة وطفل بجروح متفاوتة".

سبأ
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