[17/مارس/2018]
ريمة - سبأ:
اطلع محافظ ريمة حسن عبدالله العمري اليوم ومعه مدير مكتب الاتصالات بالمحافظة ياسر حسن ثامر، سير العمل في مسح عدد من شوارع عاصمة المحافظة الجبين.
وخلال الزيارة تفقد المحافظ العمري سير العمل في مسح طريق مستشفي الثلايا العام الذي تضرر من تدفق سيول الامطار خلال الفترة الماضية وأحدثت تلك السيول أضرارا كبيرة في مشروع الصرف الصحي وكذا ظهور الكابلات الخاصة بمشروع الاتصالات الذي تم تنفيذه خلال الاعوام المنصرمة.
وحث محافظ ريمة الجهات المنفذه للمشروعين تكليف لجان ميدانية لإعادة النظر وإيجاد حلول عاجلة لاصلاح ماخلفته سيول الأمطار بتلك المشاريع الحيوية والهامة.
وأكد المحافظ العمري أهمية مسح الشوارع الرئيسة والهامة في مركز عاصمة المحافظة سيما تلك الشوارع التي توجد فيها مؤسسات وقطاعات خدمية تلبي احتياجات المواطنين منها.
مشيراً إلى أن مسح الطرقات بالمحافظة ستعمل على تسهيل حركة السير والتنقلات للمواطنين وبما يساعدهم علي الحياة المعيشية في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.
سبأ