[17/مارس/2018]
صنعاء - سبأ:
بدأ مكتب الزراعة والري بمحافظة صنعاء اليوم تنفيذ مسح ميداني عن واقع القطاع الزراعي في مديريات بني مطر وبني حشيش وبلاد الروس بتمويل من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).
واوضح مدير مكتب الزراعة والري بالمحافظة محمد الدبا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان المسح يهدف إلى جمع المعلومات والبيانات الإحصائية عن واقع القطاع الزراعي لوضع قاعدة بيانات للمساعدة في وضع الخطط والسياسات التنموية الكفيلة بتطوير القطاع الزراعي.
وبين أن مدة المسح تتراوح من 3 - 10 ايام من مديرية لأخرى .. مشيرا إلى أن استمارات المسح التي سيتم تعبئتها في المديريات الثلاث هي 420 استمارة تمثل عدد القرى المستهدفة.
سبأ