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تكبيد مرتزقة العدوان خسائر كبيرة في ثلاث عمليات عسكرية بالجوف
[17/مارس/2018] الجوف - سبأ:
تكبد مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي اليوم خسائر كبيرة إثر ثلاث عمليات عسكرية للجيش واللجان الشعبية على مواقعهم بمديريات الغيل والمصلوب وخب والشعف في محافظة الجوف.
وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع وجرح عدد من مرتزقة العدوان في عملية هجومية استهدفت مواقعهم بوادي شواق في مديرية الغيل.
وأوضح المصدر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية هاجموا مواقع للمرتزقة في منطقة المهاشمة بمديرية خب والشعف وكبدوهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد ، مبيناً أن قصفاً مدفعياً استهدف تجمعات لهم في المنطقة نفسها.
وأشار المصدر إلى سقوط قتلى وجرى في صفوف المرتزقة جراء هجوم مباغت على مواقعهم في منطقة الزرقة بمديرية المصلوب.
سبأ