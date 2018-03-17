لقاء بالمحويت يناقش الاستعدادات لإقامة فعاليات بمرور ثلاثة أعوام من الصمود [17/مارس/2018] المحويت - سبأ:

ناقش لقاء بمديرية الطويلة محافظة المحويت اليوم برئاسة المحافظ فيصل أحمد حيدر، الاستعدادات لتنظيم وإقامة الفعاليات بمرور ثلاثة أعوام من الصمود في مواجهة العدوان.



واستعرض اللقاء الذي حضره مدير أمن المحافظة العميد عبد القادر الماخذي، التجهيزات لإرسال قافلة من أبناء منطقة وادي النعيم للمرابطين في ميادين الشرف والبطولة للدفاع عن الوطن وسيادته واستقلاله.



وأكد اللقاء ضرورة مواصلة حملة التحشيد والتجنيد الرسمي واستمرار التوعية العامة لرفد الجبهات بالمال والرجال للدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.



وفي اللقاء دعا محافظ المحويت أبناء المديرية إلي التفاعل مع حملة التحشيد والتعبئة العامة لرفد الجبهات بالرجال والعتاد .



وشدد على ضرورة توحيد الصفوف وتعزيز التلاحم والاصطفاف والتحرك صوب الجبهات لمواجهة تحالف العدوان ومرتزقته.



وأشار إلي التحديات التي يمر بها الوطن نتيجة استمرار المؤامرات والمخططات الإجرامية علي الشعب اليمني من قبل التحالف السعودي وبتواطؤ دولي.



إلى ذلك أشاد محافظ المحويت بيقظة منتسبي الأجهزة الأمنية ودورهم في الحفاظ علي الأمن والاستقرار في المحافظة.



وحث المحافظ حيدر خلال تفقده اليوم عدد من النقاط والمقار الأمنية بمديرية الطويلة، منتسبي الأجهزة الأمنية في النقاط المرابطة على طريق المحويت - صنعاء، على مضاعفة الجهود وتعزيز الأداء الأمني والحفاظ على الأمن والاستقرار.



رافقه خلال الزيارة مدير أمن محافظة المحويت العميد عبد القادر المأخذي ومدير عام مديرية الطويلة أحمد الولي.

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