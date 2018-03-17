محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قبائل ملحان تؤكد استعدادها رفد الجبهات بالمال والرجال للدفاع عن الوطن المحويت - سبأ :

أكدت قبائل مديرية ملحان محافظة المحويت استعدادها رفد الجبهات بالرجال و المال للدفاع عن عزة وكرامة اليمن.



كما أكدت قبائل المديرية في لقاءات قبلية وقوفها صفا واحد إلى جانب الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان وإفشال كل مخططاته.



ودعت كافة أبناء اليمن إلی توحيد الجبهة الداخلية وتعزيز التلاحم واستمرار الصمود والتغلب على التحديات الراهنة التي فرضها تحالف العدوان بقيادة السعودية.



كما أكد أبناء مديرية ملحان استعدادهم تسيير قوافل الدعم الغذائية والأموال لتعزيز الصمود وملاحم الانتصارات علی العدوان ومرتزقته .



وفي اللقاءات القبلية بعزل وقری ومناطق ملحان . أشار وكيل محافظة المحويت العزي شجاف إلی ضرورة استمرار تلاحم أبناء المديرية في مواجهة العدوان للدفاع عن الوطن وسيادته واستقلاله.



وأشاد بتفاعل أبناء المديرية مع حملة التحشيد والتعبئة العامة للالتحاق بمعسكرات التدريب ورفد الجبهات بالرجال لمواجهة قوی العدوان ومرتزقته حتى تحقيق النصر.



وألقيت في اللقاءات كلمات عن السلطة المحلية و الشخصيات الاجتماعية والوجهاء أشارت إلی تجهيز عزل ومناطق المديرية لقوافل دعم للمرابطين في جبهات الشرف والبطولة.



سبأ [17/مارس/2018]سبأ