محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة في جبل المحويت بمرور ثلاثة أعوام من الصمود المحويت - سبأ :

نظم أبناء مديرية جبل المحويت اليوم وقفة بمرور ثلاثة أعوام من الصمود في مواجهة العدوان.



وأكد المشاركون في الوقفة بحضور مدير عام المديرية محمد القرم وعدد من أعضاء السلطة المحلية و الشخصيات الاجتماعية استمرار الصمود في مواجهة العدوان ورفد ميادين العزة والكرامة بالمال والرجال .



وأشاروا إلى أن صمود وثبات الشعب اليمني ساهم في تحقيق انتصارات الجيش واللجان الشعبية ضد العدو و مرتزقته في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن.



ودعا المشاركون في الوقفة إلی تعزيز الوعي المجتمعي والاصطفاف الوطني والتصدي لمخططات العدو وإفشال مؤامراته.

سبأ [17/مارس/2018]سبأ