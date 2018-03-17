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آخر تحديث: السبت، 17 - مارس - 2018 الساعة 12:35:04م
استهداف تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في نجران
استهدفت صاروخية ومدفعية الجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في عدد من المواقع بنجران.
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أسعار النفط تقفز وبرنت يسجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين
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  محلي
وقفة في جبل المحويت بمرور ثلاثة أعوام من الصمود
[17/مارس/2018]
المحويت - سبأ :
نظم أبناء مديرية جبل المحويت اليوم وقفة بمرور ثلاثة أعوام من الصمود في مواجهة العدوان.

وأكد المشاركون في الوقفة بحضور مدير عام المديرية محمد القرم وعدد من أعضاء السلطة المحلية و الشخصيات الاجتماعية استمرار الصمود في مواجهة العدوان ورفد ميادين العزة والكرامة بالمال والرجال .

وأشاروا إلى أن صمود وثبات الشعب اليمني ساهم في تحقيق انتصارات الجيش واللجان الشعبية ضد العدو و مرتزقته في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن.

ودعا المشاركون في الوقفة إلی تعزيز الوعي المجتمعي والاصطفاف الوطني والتصدي لمخططات العدو وإفشال مؤامراته.

سبأ
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