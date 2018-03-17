[17/مارس/2018]
المحويت - سبأ :
نظم أبناء مديرية جبل المحويت اليوم وقفة بمرور ثلاثة أعوام من الصمود في مواجهة العدوان.
وأكد المشاركون في الوقفة بحضور مدير عام المديرية محمد القرم وعدد من أعضاء السلطة المحلية و الشخصيات الاجتماعية استمرار الصمود في مواجهة العدوان ورفد ميادين العزة والكرامة بالمال والرجال .
وأشاروا إلى أن صمود وثبات الشعب اليمني ساهم في تحقيق انتصارات الجيش واللجان الشعبية ضد العدو و مرتزقته في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن.
ودعا المشاركون في الوقفة إلی تعزيز الوعي المجتمعي والاصطفاف الوطني والتصدي لمخططات العدو وإفشال مؤامراته.
سبأ