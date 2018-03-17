محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدريب المتطوعات في الرجم بالمحويت على مكافحة سوء التغذية المحويت - سبأ :

بدأت اليوم في مديرية الرجم بمحافظة المحويت دورة تدريب متطوعات صحة المجتمع في مجال مكافحة سوء التغذية تنظمها جمعية رعاية الأسرة بالتعاون مع مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة .



تهدف الدورة بتمويل برنامج الغذاء العالمي إلی تعريف 24 متطوعة على مؤشرات سوء التغذية لدی الأطفال وجوانب التعامل مع أمراض سوء التغذية في ظل انعدام الأمن الغذائي جراء العدوان والحصار.



وأوضح مدير إدارة الاعلام والتثقيف الصحي عادل غزوان أن الدورة التي تستمر ستة أيام تأتي في إطار جهود مكتب الصحة لمكافحة أمراض سوء التغذية لدی الأطفال في مديريات المحافظة.

سبأ [17/مارس/2018]سبأ