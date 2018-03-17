محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع وجرح عدد من جنود العدو ومرتزقته في عمليات عسكرية صنعاء - سبأ :

نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات عسكرية خلال الـ24 ساعة الماضية استهدفت مواقع وتجمعات العدو السعودي ومرتزقته وأسفرت عن قتلى وجرحى في صفوفهم ,فيما اعترف إعلام العدوان السعودي بمصرع أثنين من جنوده في مواجهات ما وراء الحدود.



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع وجرح عسكريين سعوديين في عملية هجومية للجيش واللجان الشعبية على تبة النسور في موقع عفرة بقطاع جيزان ,و تم قنص جندي سعودي شمال قرية قوى .



وفي القطاع نفسه نفذ أبطال الجيش واللجان عملية عسكرية على مواقع تمركز مرتزقة الجيش السعودي أسفل جبل قيس ما أدى الى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم , وقصفت المدفعية تجمعات لجنود وآليات العدو في البيت الأبيض وكرس جوبح وقرية المعزاب و قرية حامضة .



وأشار المصدر إلى تكبد المرتزقة خسائر في الأرواح و العتاد في عملية هجومية استهدفت مواقعهم في جبل ام الرياح بالثعبان في عسير ، فيما استهدف قصف مدفعي تجمعات للجنود السعوديين في مواقع سهوة وثيا وقلة حسن وتم قصف تجمعات آخرى في مجازة وقبالة منفذ علب .



كما تم إعطاب آلية عسكرية سعودية بقناصة عيار 50 في منفذ علب ،وقنص جندي سعودي في موقع سهوة بعسير، واستهدفت المدفعية مواقع الجيش السعودي في موقعي الشبكة والمخروق الكبير بقطاع نجران ، ودكت أوكار المرتزقة في الجمارك وخلف جبال عليب ، وتم إعطاب آلية عسكرية سعودية في موقع الشبكة بمعدل رشاش .



فيما اعترف إعلام العدوان السعودي بمصرع اثنين من جنوده في مواجهات ما وراء الحدود حيث قتل كلا من جمعان عوض عبدالله ال محسون البحيري , محمد سالم العضيدي العطوي



وأكد المصدر مصرع وجرح عدد من المرتزقة في عمليات عسكرية للجيش واللجان على مواقعهم بمنطقة الخنجر بمديرية خب والشعف محافظة الجوف ,و دمرت وحدة الهندسة آلية عسكرية محملة بالمرتزقة في المتون ومصرع من كان على متنها.



وفي البيضاء تكبد المرتزقة قتلى وجرحى في صفوفهم في عملية عسكرية للجيش واللجان الشعبية استهدفت مواقعهم في منطقة الظهرة بقيفة رداع .



وذكر المصدر أن طقما محملا بـ 14 مرتزقا تم تدميره ومصرع وإصابة كل من كان على متنه شمال معسكر خالد بمديرية موزع في محافظة تعز, واستهدف قصف مدفعي تجمعات للمرتزقة بالمنطقة نفسها .



وأفاد المصدر أن وحدة الهندسة للجيش واللجان دمرت آلية عسكرية للمرتزقة جنوب معسكر الإمام بالعمري بمحافظة تعز ومصرع وإصابة من كان على متنها.

سبأ [17/مارس/2018]سبأ