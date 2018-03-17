مهندس حذر من تشققات في الجسر في فلوريدا قبل انهياره واشنطن-سبأ:

ذكرت وزارة النقل في فلوريدا الجمعة أن كبير مهندسي مشروع جسر المشاة الذي انهار الخميس في ميامي ما أدى الى مقتل ستة أشخاص على الأقل، كان قد حذر من تشققات فيه لكنه استبعد أي خطر.



وقالت الوزارة في بيان إن ديني بيت ترك رسالة صوتية على خط هاتفي ثابت لوزارة النقل قبل يومين من انهيار الجسر الجديد على طريق سريع تحته.



وفي التسجيل الذي لم يسمعه الموظف المسؤول قبل الجمعة لأنه لم يكن موجودا في مكتبه، أشار المهندس تلى مشكلة لكن بدون أن يذكر بالتحديد عن خلل بنيوي وشيك، واستبعد كل خطر على سلامة المشاة.



وقال بيت حسب نص التسجيل انه "سجلت بعض التشققات في اقصى الطرف الشمالي من الجسر". وأضاف "بالتأكيد يجب اجراء بعض التصليحات لكن على صعيد السلامة لا نرى اي مشكلة".



والجسر الذي يربط جامعة فلوريدا الدولية بمساكن الطلاب، تم انشاؤه قبل أقل من أسبوع لكنه لم يكن مفتوحا للمارة عندما انهار.



وعلقت ثماني سيارات على الأقل عندما انهار فجأة الخميس على طريق سريع.



وقال الفارو زاباليتا الناطق باسم شرطة منطقة ميامي ديد، للصحافيين ان عمليات الانقاذ انتهت وبدأت عملية انتشال الجثث اذ ان المهندسين يخشون ان تنهار البنى الداعمة لاقصى طرفي الجسر ايضا.

سبأ [17/مارس/2018]سبأ