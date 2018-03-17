ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 17 - مارس - 2018 الساعة 12:35:04م
استهداف تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في نجران
استهدفت صاروخية ومدفعية الجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في عدد من المواقع بنجران.
شي جينبينغ رئيسا للصين لولاية ثانية من خمس سنوات
أعاد البرلمان الصيني اليوم السبت انتخاب شي جينبينغ رئيسا للبلاد لولاية ثانية من خمس سنوات، في تصويت بالإجماع، جاء بعد أقل من أسبوع من قيام البرلمان بتعزيز سلطات الرئيس عبر تعديل الدستور وإلغاء الحد الأقصى للولايات الرئاسية.
أسعار النفط تقفز وبرنت يسجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين
قفزت أسعار النفط الجمعة دافعة عقود إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، مع صعود الأسهم الأمريكية وقيام المستثمرين بمشتريات لتغطية المراكز قبل عطلة نهاية الأسبوع.
مواجهة نارية بين ريال مدريد الاسباني ويوفنتوس الايطالي في ربع نهائي أبطال أوروبا
فرضت قرعة ربع نهائي دوري ابطال اوروبا التي سحبت اليوم الجمعة في مدينة نيون السويسرية مواجهة نارية بين ريال مدريد الاسباني حامل اللقب في آخر موسمين ويوفنتوس الايطالي في إعادة لنهائي النسخة الاخيرة.
آخر الأخبار:
قبائل ملحان تؤكد استعدادها رفد الجبهات بالمال والرجال للدفاع عن الوطن
وقفة في جبل المحويت بمرور ثلاثة أعوام من الصمود
تدريب المتطوعات في الرجم بالمحويت على مكافحة سوء التغذية
مصرع وجرح عدد من جنود العدو ومرتزقته في عمليات عسكرية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
مهندس حذر من تشققات في الجسر في فلوريدا قبل انهياره
[17/مارس/2018]
واشنطن-سبأ:
ذكرت وزارة النقل في فلوريدا الجمعة أن كبير مهندسي مشروع جسر المشاة الذي انهار الخميس في ميامي ما أدى الى مقتل ستة أشخاص على الأقل، كان قد حذر من تشققات فيه لكنه استبعد أي خطر.

وقالت الوزارة في بيان إن ديني بيت ترك رسالة صوتية على خط هاتفي ثابت لوزارة النقل قبل يومين من انهيار الجسر الجديد على طريق سريع تحته.

وفي التسجيل الذي لم يسمعه الموظف المسؤول قبل الجمعة لأنه لم يكن موجودا في مكتبه، أشار المهندس تلى مشكلة لكن بدون أن يذكر بالتحديد عن خلل بنيوي وشيك، واستبعد كل خطر على سلامة المشاة.

وقال بيت حسب نص التسجيل انه "سجلت بعض التشققات في اقصى الطرف الشمالي من الجسر". وأضاف "بالتأكيد يجب اجراء بعض التصليحات لكن على صعيد السلامة لا نرى اي مشكلة".

والجسر الذي يربط جامعة فلوريدا الدولية بمساكن الطلاب، تم انشاؤه قبل أقل من أسبوع لكنه لم يكن مفتوحا للمارة عندما انهار.

وعلقت ثماني سيارات على الأقل عندما انهار فجأة الخميس على طريق سريع.

وقال الفارو زاباليتا الناطق باسم شرطة منطقة ميامي ديد، للصحافيين ان عمليات الانقاذ انتهت وبدأت عملية انتشال الجثث اذ ان المهندسين يخشون ان تنهار البنى الداعمة لاقصى طرفي الجسر ايضا.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
مقتل مدنيين اثنين على الأقل في انفجار سيارة مفخخة في كابول
ترامب يوقع على قانون يتعلق بتبادل زيارات كبار المسؤولين مع تايوان
وزير العدل الأمريكي يقيل النائب السابق لمدير مكتب التحقيقات الاتحادي
الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المزارعين والصيادين في غزة
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عزون .. ويعتقل فلسطينيا ويستدعي أسيرين محررين من بيت لحم
شي جينبينغ رئيسا للصين لولاية ثانية من خمس سنوات
مقتل سبعة جنود أمريكيين في تحطم مروحية غرب العراق
رئيس الوزراء الياباني يعرب عن أمله في عقد حوار بين بلاده وكوريا الشمالية
مقتل 45 مسلحا في عدة أقاليم بأفغانستان
روسيا تتهم بعض الدول الغربية بالسعي لحماية الإرهابيين في سورية
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن 26 غارة على صعدة وعمران والحديدة ونجران
[17/مارس/2018]
طيران العدوان يستهدف بغارتين مزرعتين في الجراحي بالحديدة
[16/مارس/2018]
طيران العدوان يشن أربع غارات على منزل ومزرعة بالحديدة
[16/مارس/2018]
طيران العدوان يعاود شن ثلاث غارات على مديرية نهم
[15/مارس/2018]
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية باقم بصعدة
[15/مارس/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by