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آخر تحديث: السبت، 17 - مارس - 2018 الساعة 12:35:04م
استهداف تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في نجران
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أسعار النفط تقفز وبرنت يسجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين
قفزت أسعار النفط الجمعة دافعة عقود إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، مع صعود الأسهم الأمريكية وقيام المستثمرين بمشتريات لتغطية المراكز قبل عطلة نهاية الأسبوع.
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  اقتصاد
المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة لكنها تنهي الأسبوع على خسائر
[17/مارس/2018]
نيويورك-سبأ:
ارتفعت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية الجمعة مدعومة ببيانات قوية للأنتاج الصناعي في الولايات المتحدة، لكنها تنهي الأسبوع على خسائر تزيد عن 1 بالمئة.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 72.85 نقطة، أو 0.29 بالمئة، لينهي جلسة التداول في بورصة وول ستريت عند 24946.51 نقطة بينما أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 4.68 نقطة، أو 0.17 بالمئة، عند 2752.01 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 0.25 نقطة، أو صفر في المئة، إلى 7481.99 نقطة.

وينهي داو جونز الأسبوع على خسارة قدرها 1.57 بالمئة في حين هبط ناسداك 1.27 بالمئة وستاندرد آند بورز 1.04 بالمئة.

سبأ
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