عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مقتل مدنيين اثنين على الأقل في انفجار سيارة مفخخة في كابول كابول-سبأ:

أعلن مسؤول أفغاني أن انتحاريا قام بتفجير سيارة مفخخة في كابول اليوم السبت ما أدى الى مقتل مدنيين اثنين على الأقل وجرح ثلاثة آخرين على الأقل.



وقال الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية نجيب دانيش "صباح اليوم (السبت) انفجرت سيارة مفخخة يقودها انتحاري في المنطقة التاسعة من كابول".. موضحا أن هدف الهجوم ليس واضحا.



وأوضح أن مدنيين قتلا وجرح ثلاثة آخرون في الهجوم الذي وقع بينما كان موظفون متوجهين الى أعمالهم في الصباح.



وصرح الناطق باسم وزارة الصحة الأفغانية وحيد مجروح أن أربعة أشخاص جرحوا في الهجوم.



ولم تتبن أي جهة الانفجار الذي يأتي بعد أيام على تأكيد جنرال أمريكي كبير في أفغانستان أن حماية العاصمة يشكل "المحور الرئيسي لجهودنا".

سبأ [17/مارس/2018]سبأ