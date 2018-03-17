عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ترامب يوقع على قانون يتعلق بتبادل زيارات كبار المسؤولين مع تايوان واشنطن-سبأ:

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة على قانون يشجع الولايات المتحدة على إرسال مسؤولين كبار إلى تايوان للقاء نظرائهم التايوانيين والعكس بالعكس مما أثار غضب الصين التي تعتبر تايوان إقليما منشقا.



وقال البيت الأبيض إن مشروع القانون غير الملزم سيبدأ سريانه صباح السبت حتى لو لم يكن ترامب قد وقع عليه.



وتزيد هذه الخطوة من التوترات الموجودة بالفعل بين البلدين بسبب التجارة بعد أن فرض ترامب تعريفات جمركية ودعا الصين إلى تقليص الخلل التجاري الضخم مع الولايات المتحدة حتى مع حث واشنطن بكين على المساعدة في التوصل لحل للتوترات مع كوريا الشمالية.



وأكد لو كانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية الجمعة أن بكين تعارض هذا القانون وحثت الولايات المتحدة على الالتزام بسياسة“صين واحدة“ ووقف العلاقات الرسمية مع تايوان.



وقالت السفارة الصينية في بيان بعد توقيع ترامب على مشروع القانون إن بنود القانون“تخرق بشكل خطير مبدأ صين واحدة والأساس السياسي للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة“.



وأضاف البيان أنه يجب على الولايات المتحدة“الكف عن مواصلة أي علاقات رسمية مع تايوان أو تحسين علاقاتها الحالية مع تايوان بأسلوب حقيقي“.

سبأ [17/مارس/2018]سبأ