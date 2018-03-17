ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 17 - مارس - 2018 الساعة 12:35:04م
استهداف تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في نجران
استهدفت صاروخية ومدفعية الجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في عدد من المواقع بنجران.
شي جينبينغ رئيسا للصين لولاية ثانية من خمس سنوات
أعاد البرلمان الصيني اليوم السبت انتخاب شي جينبينغ رئيسا للبلاد لولاية ثانية من خمس سنوات، في تصويت بالإجماع، جاء بعد أقل من أسبوع من قيام البرلمان بتعزيز سلطات الرئيس عبر تعديل الدستور وإلغاء الحد الأقصى للولايات الرئاسية.
أسعار النفط تقفز وبرنت يسجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين
قفزت أسعار النفط الجمعة دافعة عقود إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، مع صعود الأسهم الأمريكية وقيام المستثمرين بمشتريات لتغطية المراكز قبل عطلة نهاية الأسبوع.
مواجهة نارية بين ريال مدريد الاسباني ويوفنتوس الايطالي في ربع نهائي أبطال أوروبا
فرضت قرعة ربع نهائي دوري ابطال اوروبا التي سحبت اليوم الجمعة في مدينة نيون السويسرية مواجهة نارية بين ريال مدريد الاسباني حامل اللقب في آخر موسمين ويوفنتوس الايطالي في إعادة لنهائي النسخة الاخيرة.
آخر الأخبار:
قبائل ملحان تؤكد استعدادها رفد الجبهات بالمال والرجال للدفاع عن الوطن
وقفة في جبل المحويت بمرور ثلاثة أعوام من الصمود
تدريب المتطوعات في الرجم بالمحويت على مكافحة سوء التغذية
مصرع وجرح عدد من جنود العدو ومرتزقته في عمليات عسكرية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
ترامب يوقع على قانون يتعلق بتبادل زيارات كبار المسؤولين مع تايوان
[17/مارس/2018]
واشنطن-سبأ:
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة على قانون يشجع الولايات المتحدة على إرسال مسؤولين كبار إلى تايوان للقاء نظرائهم التايوانيين والعكس بالعكس مما أثار غضب الصين التي تعتبر تايوان إقليما منشقا.

وقال البيت الأبيض إن مشروع القانون غير الملزم سيبدأ سريانه صباح السبت حتى لو لم يكن ترامب قد وقع عليه.

وتزيد هذه الخطوة من التوترات الموجودة بالفعل بين البلدين بسبب التجارة بعد أن فرض ترامب تعريفات جمركية ودعا الصين إلى تقليص الخلل التجاري الضخم مع الولايات المتحدة حتى مع حث واشنطن بكين على المساعدة في التوصل لحل للتوترات مع كوريا الشمالية.

وأكد لو كانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية الجمعة أن بكين تعارض هذا القانون وحثت الولايات المتحدة على الالتزام بسياسة“صين واحدة“ ووقف العلاقات الرسمية مع تايوان.

وقالت السفارة الصينية في بيان بعد توقيع ترامب على مشروع القانون إن بنود القانون“تخرق بشكل خطير مبدأ صين واحدة والأساس السياسي للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة“.

وأضاف البيان أنه يجب على الولايات المتحدة“الكف عن مواصلة أي علاقات رسمية مع تايوان أو تحسين علاقاتها الحالية مع تايوان بأسلوب حقيقي“.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
مهندس حذر من تشققات في الجسر في فلوريدا قبل انهياره
مقتل مدنيين اثنين على الأقل في انفجار سيارة مفخخة في كابول
وزير العدل الأمريكي يقيل النائب السابق لمدير مكتب التحقيقات الاتحادي
الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المزارعين والصيادين في غزة
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عزون .. ويعتقل فلسطينيا ويستدعي أسيرين محررين من بيت لحم
شي جينبينغ رئيسا للصين لولاية ثانية من خمس سنوات
مقتل سبعة جنود أمريكيين في تحطم مروحية غرب العراق
رئيس الوزراء الياباني يعرب عن أمله في عقد حوار بين بلاده وكوريا الشمالية
مقتل 45 مسلحا في عدة أقاليم بأفغانستان
روسيا تتهم بعض الدول الغربية بالسعي لحماية الإرهابيين في سورية
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن 26 غارة على صعدة وعمران والحديدة ونجران
[17/مارس/2018]
طيران العدوان يستهدف بغارتين مزرعتين في الجراحي بالحديدة
[16/مارس/2018]
طيران العدوان يشن أربع غارات على منزل ومزرعة بالحديدة
[16/مارس/2018]
طيران العدوان يعاود شن ثلاث غارات على مديرية نهم
[15/مارس/2018]
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية باقم بصعدة
[15/مارس/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by