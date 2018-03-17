عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير العدل الأمريكي يقيل النائب السابق لمدير مكتب التحقيقات الاتحادي واشنطن-سبأ:

أعلن وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز أنه أقال أندرو مكابي النائب السابق لمدير مكتب التحقيقات الاتحادي والذي كان له دور كبير في تحقيقات المكتب مع هيلاري كلينتون ودور روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 وانتقده الرئيس دونالد ترامب مرارا.



وقال مكابي في بيان مطول إنه يعتقد إنه يجري استهدافه سياسيا بسبب تأكيده ادعاءات جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي السابق بأن ترامب حاول الضغط عليه لإنهاء التحقيق بشأن روسيا.



وأقال ترامب كومي العام الماضي ثم اعترف بعد ذلك في مقابلة تلفزيونية بأنه عزل كومي بسبب “هذه المسألة الروسية“. وقال سيشنز ”بناء على تقرير المفتش العام ونتائج مكتب المسؤولية المهنية التابع لمكتب التحقيقات الاتحادي.. أنهيت عمل أندرو مكابي بشكل فوري“.



وجاءت إقالة مكابي قبل يومين من بلوغه الخمسين وهو السن الذي كان من حقه أن يتقاعد عنده من مكتب التحقيقات الاتحادي مع حصوله على معاشه بالكامل. وجاءت الإقالة بعد تسعة أشهر من إقالة ترامب كومي.



ومن المرجح أيضا أن تؤدي هذه الخطوة إلى إثارة تساؤلات بشأن ما إذا كان مكابي لقي هذا العقاب الشديد بسبب الضغط السياسي من قبل ترامب الذي هاجم مكابي على تويتر ودعا إلى إقالته.وقال مكابي في بيانه ”يجري استهدافي ومعاملتي بهذا الأسلوب بسبب الدور الذي لعبته والإجراءات التي اتخذتها والأحداث التي شهدتها عقب إقالة جيمس كومي...هذا الهجوم على مصداقيتي جزء من محاولة أكبر..لتشويه سمعة العاملين في مكتب التحقيقات الاتحادي وإنفاذ القانون والمخابرات بشكل أعم“.



وكان مكابي قد ترك منصبه كنائب لمدير مكتب التحقيقات الاتحادي في يناير الماضي ولكنه ظل في عطلة حتى موعد تقاعده.



ونجم رحيله من مكتب التحقيقات الاتحادي عن تقرير من المفتش العام لوزارة العدل تضمن انتقادات وأدى في نهاية الأمر إلى توصية بإقالته.



وقال التقرير إن مكابي ضلل المحققين بشأن اتصالاته مع صحفي سابق بوول ستريت جورنال كان يكتب عن دور مكابي في التحقيقات المرتبطة بكلينتون بما في ذلك تحقيق بشأن مؤسسة عائلة كلينتون الخيرية.







سبأ [17/مارس/2018]سبأ