عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عزون .. ويعتقل فلسطينيا ويستدعي أسيرين محررين من بيت لحم قلقيلية/بيت لحم-سبأ:

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، بلدة عزون شرق قلقيلية، وتمركزت وسط حارة المنطار بعد أن عزلتها عن باقي الحارات والشوارع.



وذكرت مصادر محلية فلسطينية، أن قوات الاحتلال أجرت عمليات تفتيش في منازل الحارة، طالت 10 منازل بشكل تعسفي وهمجي.



وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع أثناء عملية الاقتحام، وكذلك القنابل الضوئية التي أدى سقوطها الى اشتعال النيران في بعض المنازل وإصابة العشرات بحالات اختناق.



وقالت المصادر: "إن طواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر، تعاملت مع عدة حرائق وحالات اختناق في البلدة.



وفي بيت لحم،اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، شابا فلسطينيا من بيت لحم، وسلمت أسيرين محررين بلاغين لمراجعة مخابراتها.



وأفاد مصدر أمنى فلسطيتي، بان قوات الاحتلال يرافقها وحدات خاصة، اعتقلت الشاب شادي عيسى معالي (35 عاما)، من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، اثناء تواجده في محل تجاري في منطقة "دوار نيسان" وسط المدينة.



وأضاف المصدر، ان مواجهات اندلعت اثناء اعتقال الشاب معالي بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا النار اثناء المواجهات، دون ان يبلغ عن إصابات.



وأشار ذات المصدر، الى ان قوات الاحتلال سلمت الاسيرين المحررين وليد البستنجي، وعبد الله سليمان نواورة، بلاغين لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة "غوش عتصيون" جنوبا، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما، في منطقة العبيات شرقا.

سبأ [17/مارس/2018]سبأ