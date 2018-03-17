عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل شي جينبينغ رئيسا للصين لولاية ثانية من خمس سنوات بكين-سبأ:

أعاد البرلمان الصيني اليوم السبت انتخاب شي جينبينغ رئيسا للبلاد لولاية ثانية من خمس سنوات، في تصويت بالإجماع، جاء بعد أقل من أسبوع من قيام البرلمان بتعزيز سلطات الرئيس عبر تعديل الدستور وإلغاء الحد الأقصى للولايات الرئاسية.



وأعيد انتخاب جينبينغ البالغ من العمر 64 عاما من قبل زهاء ثلاثة آلاف نائب كانوا موجودين في الجلسة العامة السنوية لمجلس الشعب الصيني.



كما انتخب البرلمان وانغ كيشيان حليف شي الوثيق نائبا لرئيس البلاد.



وبعد تعديل البرلمان للدستور بات الآن بوسع شي البقاء إلى ما لا نهاية من أجل تطبيق رؤيته للصين المتجددة كقوة عالمية ذات جيش "من الأقوى عالميا" بحلول منتصف القرن الحالي.



ومنذ توليه قيادة الحزب الشيوعي الصيني في نهاية 2012 ثم رئاسة الدولة مطلع 2013، عزز شي سلطة النظام.



ويتمتع شي بشعبية لدى الشعب الصيني لا سيما بسبب الحملة التي شنها ضد الفساد وطاولت أكثر من مليون شخصية رسمية في الحزب.

سبأ [17/مارس/2018]سبأ