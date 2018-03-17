محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل طيران العدوان يشن 26 غارة على صعدة وعمران والحديدة ونجران محافظات - سبأ :

شن طيران العدوان الأمريكي السعودي 26 غارة على محافظات صعدة وعمران والحديدة بالإضافة إلى نجران خلال الـ 24 ساعة الماضية خلفت أضراراً في ممتلكات المواطنين .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على منطقتي الأزهور والقد بمديرية رازح ، وتسع غارات على منطقة فرد بمديرية كتاف في محافظة صعدة .



وأشار المصدر إلى أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف مناطق متفرقة من مديريات شدا و رازح ومنبه الحدودية .



وأفاد المصدر أن الطيران المعادي شن في محافظة عمران ثلاث غارات على منطقة سودة عدان بمديرية عيال سريح و غارتين على منطقة عجمر بمديرية حوث .



وفي محافظة الحديدة شن طيران العدوان غارتين على منزل أحد المواطنين شرق مديرية حيس و غارتين على مزرعة مواطن في منطقة الغوادر بمديرية بيت الفقيه ، واستهدف بغارتين مزرعتين لمواطنين اثنين في مديرية الجراحي خلفتا أضراراً مادية .



وذكر المصدر أن طيران العدوان الأمريكي السعودي شن ثلاث غارات على موقعي السديس والشرفة في نجران .

سبأ [17/مارس/2018]سبأ