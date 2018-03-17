ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 17 - مارس - 2018 الساعة 10:50:49ص
طيران العدوان يشن 26 غارة على صعدة وعمران والحديدة ونجران
شن طيران العدوان الأمريكي السعودي 26 غارة على محافظات صعدة وعمران والحديدة بالإضافة إلى نجران خلال الـ 24 ساعة الماضية خلفت أضراراً في ممتلكات المواطنين .
شي جينبينغ رئيسا للصين لولاية ثانية من خمس سنوات
أعاد البرلمان الصيني اليوم السبت انتخاب شي جينبينغ رئيسا للبلاد لولاية ثانية من خمس سنوات، في تصويت بالإجماع، جاء بعد أقل من أسبوع من قيام البرلمان بتعزيز سلطات الرئيس عبر تعديل الدستور وإلغاء الحد الأقصى للولايات الرئاسية.
أسعار النفط تواصل خسائرها وخام برنت يسجل 64.47 دولار للبرميل
واصلت أسعار النفط اليوم الأربعاء خسائرها مع ارتفاع الإنتاج الأمريكي الذي طغى على بيانات صينية قوية ترجح احتمال زيادة واردات أكبر مشتر للخام في العالم.
مواجهة نارية بين ريال مدريد الاسباني ويوفنتوس الايطالي في ربع نهائي أبطال أوروبا
فرضت قرعة ربع نهائي دوري ابطال اوروبا التي سحبت اليوم الجمعة في مدينة نيون السويسرية مواجهة نارية بين ريال مدريد الاسباني حامل اللقب في آخر موسمين ويوفنتوس الايطالي في إعادة لنهائي النسخة الاخيرة.
آخر الأخبار:
وزير العدل الأمريكي يقيل النائب السابق لمدير مكتب التحقيقات الاتحادي
الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المزارعين والصيادين في غزة
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عزون .. ويعتقل فلسطينيا ويستدعي أسيرين محررين من بيت لحم
مصرع عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة بعمليتين هجوميتين بجيزان
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
طيران العدوان يشن 26 غارة على صعدة وعمران والحديدة ونجران
[17/مارس/2018]
محافظات - سبأ :
 شن طيران العدوان الأمريكي السعودي 26 غارة على محافظات صعدة وعمران والحديدة بالإضافة إلى نجران خلال الـ 24 ساعة الماضية خلفت أضراراً في ممتلكات المواطنين .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على منطقتي الأزهور والقد بمديرية رازح ، وتسع غارات على منطقة فرد بمديرية كتاف في محافظة صعدة .

وأشار المصدر إلى أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف مناطق متفرقة من مديريات شدا و رازح ومنبه الحدودية .

وأفاد المصدر أن الطيران المعادي شن في محافظة عمران ثلاث غارات على منطقة سودة عدان بمديرية عيال سريح و غارتين على منطقة عجمر بمديرية حوث .

وفي محافظة الحديدة شن طيران العدوان غارتين على منزل أحد المواطنين شرق مديرية حيس و غارتين على مزرعة مواطن في منطقة الغوادر بمديرية بيت الفقيه ، واستهدف بغارتين مزرعتين لمواطنين اثنين في مديرية الجراحي خلفتا أضراراً مادية .

وذكر المصدر أن طيران العدوان الأمريكي السعودي شن ثلاث غارات على موقعي السديس والشرفة في نجران .

سبأ
  المزيد من (محلي)
مصرع عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة بعمليتين هجوميتين بجيزان
إعطاب آليتين وقصف مواقع وتجمعات للجيش السعودي بعسير ونجران
تدمير آلية لمرتزقة العدوان ومصرع طاقمها في ذباب بتعز
طيران العدوان يستهدف بغارتين مزرعتين في الجراحي بالحديدة
مديرة العون المباشر تناقش مع الهيئات العمانية إمكانية التعاون لدعم الشعب اليمني
مصدر بالخارجية يحذر من محاولة جر اليمن لساحة الصراع الدولي
رئيس الوزراء يعزي أحمد سالم القاضي في وفاة ابنته
طيران العدوان يشن 12 غارة على مناطق متفرقة بصعدة
رئيس الوزراء يعزي الشيخ علي بن حبتور وإخوانه في وفاة والدتهم
وقفة بأمانة العاصمة تندد بالعدوان وإحياء للذكرى الثالثة لجريمتي مسجدي بدر والحشحوش
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن 26 غارة على صعدة وعمران والحديدة ونجران
[17/مارس/2018]
طيران العدوان يستهدف بغارتين مزرعتين في الجراحي بالحديدة
[16/مارس/2018]
طيران العدوان يشن أربع غارات على منزل ومزرعة بالحديدة
[16/مارس/2018]
طيران العدوان يعاود شن ثلاث غارات على مديرية نهم
[15/مارس/2018]
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية باقم بصعدة
[15/مارس/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by