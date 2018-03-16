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آخر تحديث: الجمعة، 16 - مارس - 2018 الساعة 11:02:19م
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مصرع عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة بعمليتين هجوميتين بجيزان
[16/مارس/2018]
جيزان - سبأ :
 نفذ الجيش واللجان الشعبية اليوم عمليتين نوعيتين على مواقع للجيش السعودي ومرتزقته بجيزان، خلفتا قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأوضح مصدر عسكري بجيزان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية هجومية على مواقع تمركز مرتزقة الجيش السعودي أسفل جبل قيس وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأكد المصدر مصرع وجرح عسكريين سعوديين بعملية هجومية على تبة النسور في موقع عفرة، فيما تم قنص جنديين سعوديين في قرية قوى.

وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في قرية حامضة، كما استهدفت تجمعات لجنود وآليات الجيش السعودي في البيت الابيض وكرس جوبح وقرية المعزاب

سبـأ
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