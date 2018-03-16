[16/مارس/2018]
عسير - سبأ :
أعطب الجيش واللجان الشعبية اليوم آليتين عسكريتين، فيما استهدف قصف مدفعي تجمعات ومواقع للجيش السعودي ومرتزقته في عسير ونجران.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في مواقع سهوة وثيا وقلة حسن ، كما دكت تجمعات الجنود السعوديين والمرتزقة في مجازة وقبالة منفذ علب في عسير .
وأكد المصدر قنص جندي سعودي في موقع سهوة ، و إعطاب آلية عسكرية سعودية بقناصة عيار 50 في منفذ علب .
وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً للجيش واللجان الشعبية استهدف مواقع الجيش السعودي في موقعي الشبكة والمخروق الكبير بنجران ، فيما تم إعطاب آلية عسكرية سعودية في موقع الشبكة .
وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان الأمريكي السعودي شن ثلاث غارات على موقعي السديس والشرفة .
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