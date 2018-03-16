ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 16 - مارس - 2018 الساعة 09:14:01م
الرئيس الصماد يحضر حفل تخرج وحدات من الحرس الجمهوري والقوات الخاصة
حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم حفل تخرج وحدات قتالية من الحرس الجمهوري والقوات الخاصة بالمنطقة العسكرية المركزية بحضور عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي ووزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي.
خروج مئات المدنيين من مدينة الغوطة الشرقية في سورية
أعلنت السلطات السورية اليوم الجمعة عن خروج مئات المدنيين المحتجزين من قبل التنظيمات المسلحة في الغوطة الشرقية عبر ممر حمورية الذي افتتحه الجيش السوري أمس لخروج المدنيين.
أسعار النفط تواصل خسائرها وخام برنت يسجل 64.47 دولار للبرميل
واصلت أسعار النفط اليوم الأربعاء خسائرها مع ارتفاع الإنتاج الأمريكي الذي طغى على بيانات صينية قوية ترجح احتمال زيادة واردات أكبر مشتر للخام في العالم.
مواجهة نارية بين ريال مدريد الاسباني ويوفنتوس الايطالي في ربع نهائي أبطال أوروبا
فرضت قرعة ربع نهائي دوري ابطال اوروبا التي سحبت اليوم الجمعة في مدينة نيون السويسرية مواجهة نارية بين ريال مدريد الاسباني حامل اللقب في آخر موسمين ويوفنتوس الايطالي في إعادة لنهائي النسخة الاخيرة.
آخر الأخبار:
إعطاب آليتين وقصف مواقع وتجمعات للجيش السعودي بعسير ونجران
تدمير آلية لمرتزقة العدوان ومصرع طاقمها في ذباب بتعز
طيران العدوان يستهدف بغارتين مزرعتين في الجراحي بالحديدة
مديرة العون المباشر تناقش مع الهيئات العمانية إمكانية التعاون لدعم الشعب اليمني
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
إعطاب آليتين وقصف مواقع وتجمعات للجيش السعودي بعسير ونجران
[16/مارس/2018]
عسير - سبأ :
 أعطب الجيش واللجان الشعبية اليوم آليتين عسكريتين، فيما استهدف قصف مدفعي تجمعات ومواقع للجيش السعودي ومرتزقته في عسير ونجران.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في مواقع سهوة وثيا وقلة حسن ، كما دكت تجمعات الجنود السعوديين والمرتزقة في مجازة وقبالة منفذ علب في عسير .

وأكد المصدر قنص جندي سعودي في موقع سهوة ، و إعطاب آلية عسكرية سعودية بقناصة عيار 50 في منفذ علب .

وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً للجيش واللجان الشعبية استهدف مواقع الجيش السعودي في موقعي الشبكة والمخروق الكبير بنجران ، فيما تم إعطاب آلية عسكرية سعودية في موقع الشبكة .

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان الأمريكي السعودي شن ثلاث غارات على موقعي السديس والشرفة .

سبـأ
  المزيد من (محلي)
تدمير آلية لمرتزقة العدوان ومصرع طاقمها في ذباب بتعز
طيران العدوان يستهدف بغارتين مزرعتين في الجراحي بالحديدة
مديرة العون المباشر تناقش مع الهيئات العمانية إمكانية التعاون لدعم الشعب اليمني
مصدر بالخارجية يحذر من محاولة جر اليمن لساحة الصراع الدولي
رئيس الوزراء يعزي أحمد سالم القاضي في وفاة ابنته
طيران العدوان يشن 12 غارة على مناطق متفرقة بصعدة
رئيس الوزراء يعزي الشيخ علي بن حبتور وإخوانه في وفاة والدتهم
وقفة بأمانة العاصمة تندد بالعدوان وإحياء للذكرى الثالثة لجريمتي مسجدي بدر والحشحوش
انفجار شاحنة وقود في منطقة الأهجر بالمحويت
استعراض مشاريع منظمة البحث عن أرضية مشتركة بإب
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يستهدف بغارتين مزرعتين في الجراحي بالحديدة
[16/مارس/2018]
طيران العدوان يشن أربع غارات على منزل ومزرعة بالحديدة
[16/مارس/2018]
طيران العدوان يعاود شن ثلاث غارات على مديرية نهم
[15/مارس/2018]
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية باقم بصعدة
[15/مارس/2018]
إصابة امرأة وطفلتين بغارات لطيران العدوان في الحديدة
[15/مارس/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by