محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مديرة العون المباشر تناقش مع الهيئات العمانية إمكانية التعاون لدعم الشعب اليمني مسقط - سبأ :

استعرضت مديرة مكتب جمعية العون المباشر في اليمن معالي العسعوسي خلال لقائها مسؤولي عدد من الهيئات والمؤسسات الخيرية بسلطة عمان، أنشطة العون المباشر في اليمن.



وناقشت العسعوسي مع الرئيس التنفيذي للهيئة العمانية للأعمال الخيرية علي بن إبراهيم بن شنون الرئيسي، ومدير فرع ظفار بالهيئة أحمد بن سهيل قطن، والمدير العام لمؤسسة الجسر للأعمال الخيرية أحمد الحارثي ورئيس الغرفة التجارية العمانية المهندس حسين البطحري ومسئولات جمعية الرحمة، إمكانية التعاون لدعم الشعب اليمني.



وحصلت العسعوسي على " وسام الرحمة " نظير ١٠ سنوات من التطوع في مجال العمل الإنساني ودورها في خدمة المحتاجين ونقل تجاربها للآخرين وخصوصاً العاملين في الجمعيات الخيرية.



وأعربت مديرة مكتب العون المباشر في اليمن عن تطلعها لتنفيذ أعمال ومشاريع مشتركة مع الأشقاء من سلطنة عمان لدعم الشعب اليمني الذي يمر بأسوأ كارثة إنسانية في العالم وفقاً لتصنيف الأمم المتحدة.



وأشادت بتجربة العمانيين في مجال العمل المجتمعي والتطوع ..مشيرة إلى أن زيارتها إلى هذه الهيئات والمؤسسات هدفت إلى التعريف بأنشطة مكتب اليمن لدى العون المباشر وبحث إمكانية العمل المشترك وتبادل الخبرات في مجال الخدمة المجتمعية والتطوع في العمل الإنساني .



جدير بالذكر أن جمعية العون المباشر تعمل في الجوانب الإنسانية في قارة أفريقيا منذ العام 1981م ولديها 31 فرعاً ، وتعتبر اليمن أول دولة في الجزيرة العربية تعمل فيها ، وأنجز مكتب اليمن منذ تأسيسه عام 2013 م (134) مشروعاً في مختلف القطاعات (المياه ، الصحة ، التعليم ، التدريب ، الاستجابة الطارئة ، التمكين الاقتصادي ، المشاريع الموسمية ) ، تم تنفيذ (81) مشروعاً منها خلال عام 2017م .

سبـأ [16/مارس/2018]سبـأ