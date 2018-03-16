[16/مارس/2018]
واشنطن – سبأ :
أعلنت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) اليوم الجمعة عن مقتل سبعة جنود أمريكيين في تحطم مروحية غرب العراق.
وذكر مسئول في الوزارة الامريكية وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية إن المروحية "كانت تقوم بعملية نقل روتينية من العراق إلى سورية، وليس مهمة غير عادية".
واوضح المسئول الامريكي "كان على متن المروحية سبعة أشخاص ويعتقد أنهم قتلوا جميعاً".
وافاد بيان لوزارة الدفاع الامريكية إن المروحية التي تحطمت من طراز (سيكورسكي إتش.إتش-60 بيف هوك) وأن الحادث ليس ناجماً على ما يبدو عن عمل عدائي.
سبأ