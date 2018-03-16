[16/مارس/2018]
سول – سبأ :
أعرب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الجمعة عن أمله في عقد حوار بين بلاده وكوريا الشمالية .
وذكرت الرئاسة في كوريا الجنوبية ان ذلك جاء خلال محادثات هاتفية مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن.
واوضحت ان مون وآبي اجريا محادثة هاتفية دامت لنحو 45 دقيقة مساء اليوم تبادلا خلالها وجهات النظر حول الأوضاع الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية.
واوضحت ان آبي توقع عقد حوار محتمل بين طوكيو وبيونغ يانغ بانتهاز فرصة القمتين بين الكوريتين وكوريا الشمالية والولايات المتحدة .
واتفقت الكوريتان على عقد ثالث قممهما في أواخر أبريل في قرية الهدنة بانمونجوم، بعد عقد أول وثاني قمة في بيونغ يانغ في عامي 2000 و2007م.
سبأ