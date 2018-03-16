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آخر تحديث: الجمعة، 16 - مارس - 2018 الساعة 07:31:05م
الرئيس الصماد يحضر حفل تخرج وحدات من الحرس الجمهوري والقوات الخاصة
حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم حفل تخرج وحدات قتالية من الحرس الجمهوري والقوات الخاصة بالمنطقة العسكرية المركزية بحضور عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي ووزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي.
خروج مئات المدنيين من مدينة الغوطة الشرقية في سورية
أعلنت السلطات السورية اليوم الجمعة عن خروج مئات المدنيين المحتجزين من قبل التنظيمات المسلحة في الغوطة الشرقية عبر ممر حمورية الذي افتتحه الجيش السوري أمس لخروج المدنيين.
أسعار النفط تواصل خسائرها وخام برنت يسجل 64.47 دولار للبرميل
واصلت أسعار النفط اليوم الأربعاء خسائرها مع ارتفاع الإنتاج الأمريكي الذي طغى على بيانات صينية قوية ترجح احتمال زيادة واردات أكبر مشتر للخام في العالم.
مواجهة نارية بين ريال مدريد الاسباني ويوفنتوس الايطالي في ربع نهائي أبطال أوروبا
فرضت قرعة ربع نهائي دوري ابطال اوروبا التي سحبت اليوم الجمعة في مدينة نيون السويسرية مواجهة نارية بين ريال مدريد الاسباني حامل اللقب في آخر موسمين ويوفنتوس الايطالي في إعادة لنهائي النسخة الاخيرة.
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  عربي ودولي
رئيس الوزراء الياباني يعرب عن أمله في عقد حوار بين بلاده وكوريا الشمالية
[16/مارس/2018]
سول – سبأ :
أعرب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الجمعة عن أمله في عقد حوار بين بلاده وكوريا الشمالية .

وذكرت الرئاسة في كوريا الجنوبية ان ذلك جاء خلال محادثات هاتفية مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن.

واوضحت ان مون وآبي اجريا محادثة هاتفية دامت لنحو 45 دقيقة مساء اليوم تبادلا خلالها وجهات النظر حول الأوضاع الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية.

واوضحت ان آبي توقع عقد حوار محتمل بين طوكيو وبيونغ يانغ بانتهاز فرصة القمتين بين الكوريتين وكوريا الشمالية والولايات المتحدة .

واتفقت الكوريتان على عقد ثالث قممهما في أواخر أبريل في قرية الهدنة بانمونجوم، بعد عقد أول وثاني قمة في بيونغ يانغ في عامي 2000 و2007م.

سبأ
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