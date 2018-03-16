محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة بأمانة العاصمة تندد بالعدوان وإحياء للذكرى الثالثة لجريمتي مسجدي بدر والحشحوش صنعاء-سبأ:

نظمت بأمانة العاصمة اليوم وقفة احتجاجية عقب صلاة الجمعة في جامع الحشوش، للتنديد باستمرار العدوان وإحياءً للذكرى السنوية الثالثة لجريمتي تفجير مسجدي بدر والحشحوش.



واستنكر المشاركون في الوقفة جريمتي استهداف المصلين بمسجد بدر وجامع الحشحوش والذي راح ضحيتهما أكثر من 142 شهيدا وعشرات الجرحى، وكذا الأعمال الإجرامية التي تستهدف أبناء الشعب اليمني في مختلف المحافظات .



ونددوا بالمجازر المروعة التي يرتكبها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني، سواء عبر تفجير بيوت الله واستهداف المصلين ودور العبادات من قبل أدواته والتي كانت مقدمة لشن العدوان الذي ارتكب وما يزال جرائم وحشية يندى لها جبين الإنسانية.



وأكد بيان صادر عن الوقفة تمسك الشعب اليمني بحقه القانوني في ملاحقة تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات وأدواتها .. داعيا الشعب اليمني وقبائله إلى النفير العام ورفد جبهات الشرف والبطولة بالمال والرجال والعتاد دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره.



وحمل البيان الأمم المتحدة مسؤولية ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم حرب وإبادة جماعية وحصار تسبب في انتشار الأمراض والأوبئة وارتفاع نسبة الفقر والمجاعة.



ودعا المنظمات الحقوقية إلى فتح ملفات الجرائم التي ارتكبتها دول العدوان بحق الشعب اليمني وكشفها للرأي العام العالمي وتقديم مرتكبيها إلى المحاكم الدولية.



وشدد البيان على استمرار الصمود والثبات في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته .



حضر الوقفة وكيلا أمانة العاصمة المهندس عبدالكريم الحوثي وهاشم الوزير والدكتور طه المتوكل وعدد من أسر الشهداء والمصابين والمواطنين .

سبأ [16/مارس/2018]سبأ