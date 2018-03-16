الرئيس الصماد يحضر حفل تخرج وحدات من الحرس الجمهوري والقوات الخاصة حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم حفل تخرج وحدات قتالية من الحرس الجمهوري والقوات الخاصة بالمنطقة العسكرية المركزية بحضور عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي ووزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي. خروج مئات المدنيين من مدينة الغوطة الشرقية في سورية أعلنت السلطات السورية اليوم الجمعة عن خروج مئات المدنيين المحتجزين من قبل التنظيمات المسلحة في الغوطة الشرقية عبر ممر حمورية الذي افتتحه الجيش السوري أمس لخروج المدنيين. أسعار النفط تواصل خسائرها وخام برنت يسجل 64.47 دولار للبرميل واصلت أسعار النفط اليوم الأربعاء خسائرها مع ارتفاع الإنتاج الأمريكي الذي طغى على بيانات صينية قوية ترجح احتمال زيادة واردات أكبر مشتر للخام في العالم. مواجهة نارية بين ريال مدريد الاسباني ويوفنتوس الايطالي في ربع نهائي أبطال أوروبا فرضت قرعة ربع نهائي دوري ابطال اوروبا التي سحبت اليوم الجمعة في مدينة نيون السويسرية مواجهة نارية بين ريال مدريد الاسباني حامل اللقب في آخر موسمين ويوفنتوس الايطالي في إعادة لنهائي النسخة الاخيرة.