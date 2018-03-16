[16/مارس/2018]
إب -سبأ:
ناقش وكيل محافظة إب للشئون الصحية والمنظمات الدكتور أشرف المتوكل مع ممثل منظمة البحث عن أرضية مشتركة المهندس خالد باقاسي، آلية توزيع المساعدات الإنسانية للمستفيدين من النازحين والمتضررين بالمحافظة.
واستعرض اللقاء الذي حضره مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي كمال الحارثي وممثلين عن وزارة التخطيط والإستشاري المحلي للمنظمة أحمد المطري، المشاريع التي نفذتها المنظمة خلال الفترة الماضية وإمكانية تنفيذ مشاريع تلبي احتياجات المستهدفين من الخدمات الأساسية وفقا لخطط الإستجابة الإنسانية.
وفي اللقاء ثمن وكيل المتوكل جهود منظمة البحث عن أرضية مشتركة ومساندتها للسلطة المحلية لتخفيف معاناة المستفيدين وخاصة في ظل الظروف الراهنة تمر بها البلاد .
وأكد حرص السلطة المحلية على إيصال المساعدات إلى مستحقيها وإستعدادها تقديم التسهيلات لإنجاح مهام المنظمة بما يمكنها من تقديم الخدمات للمجتمع المحلي .
سبأ