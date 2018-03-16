[16/مارس/2018]
المحويت -سبأ:
ناقش لقاء موسع في مديرية ملحان بمحافظة المحويت اليوم سبل دعم العملية التعليمية والتغلب على الصعوبات الراهنة.
واستعرض اللقاء الذي ضم قيادات من السلطة المحلية بالمديرية ومجلس آباء عزلة بدح وعدد من التربويين ومدراء المدارس ، التحديات التي تواجهها المدراس والمعلمين نتيجة استمرار العدوان والحصار.
وثمن اللقاء جهود المعلمين وحرصهم على انجاح العام الدراسي والصمود أمام كافة التحديات، مؤكدا ضرورة تضافر جهود الجميع لدعم العملية التعليمية بالتعاون مع مجلس الاباء.
ونوه اللقاء بأهمية التوعية بالتحديات والظروف التي فرضها العدوان وضرورة التلاحم المجتمعي لمواجهتها .
سبأ