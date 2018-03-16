[16/مارس/2018]
بروكسل – سبأ :
أظهرت بيانات رسمية أن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو ارتفعت في فبراير الماضي، مع استبعاد أسعار الأغذية غير المصنعة و أسعار الطاقة.
وذكر مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) في بيانات له اليوم الجمعة أن التضخم بلغ في التسع عشرة دولة الأعضاء بمنطقة اليورو 0.2 بالمائة على أساس سنوي في فبراير و1.1 بالمائة على أساس سنوي.
وباستبعاد أسعار الأغذية غير المصنعة والطاقة الشديدة التقلب، فيما يطلق عليه البنك المركزي الأوروبي التضخم الأساسي، زادت الأسعار 0.3 بالمائة على أساس شهري و1.2 بالمائة على أساس سنوي دون تغيير عن المعدل السنوي المسجل في يناير.
سبأ