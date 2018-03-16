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آخر تحديث: الجمعة، 16 - مارس - 2018 الساعة 07:31:05م
الرئيس الصماد يحضر حفل تخرج وحدات من الحرس الجمهوري والقوات الخاصة
حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم حفل تخرج وحدات قتالية من الحرس الجمهوري والقوات الخاصة بالمنطقة العسكرية المركزية بحضور عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي ووزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي.
خروج مئات المدنيين من مدينة الغوطة الشرقية في سورية
أعلنت السلطات السورية اليوم الجمعة عن خروج مئات المدنيين المحتجزين من قبل التنظيمات المسلحة في الغوطة الشرقية عبر ممر حمورية الذي افتتحه الجيش السوري أمس لخروج المدنيين.
أسعار النفط تواصل خسائرها وخام برنت يسجل 64.47 دولار للبرميل
واصلت أسعار النفط اليوم الأربعاء خسائرها مع ارتفاع الإنتاج الأمريكي الذي طغى على بيانات صينية قوية ترجح احتمال زيادة واردات أكبر مشتر للخام في العالم.
مواجهة نارية بين ريال مدريد الاسباني ويوفنتوس الايطالي في ربع نهائي أبطال أوروبا
فرضت قرعة ربع نهائي دوري ابطال اوروبا التي سحبت اليوم الجمعة في مدينة نيون السويسرية مواجهة نارية بين ريال مدريد الاسباني حامل اللقب في آخر موسمين ويوفنتوس الايطالي في إعادة لنهائي النسخة الاخيرة.
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  اقتصاد
ارتفاع التضخم بمنطقة اليورو في فبراير الماضي
[16/مارس/2018]
بروكسل – سبأ :
أظهرت بيانات رسمية أن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو ارتفعت في فبراير الماضي، مع استبعاد أسعار الأغذية غير المصنعة و أسعار الطاقة.

وذكر مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) في بيانات له اليوم الجمعة أن التضخم بلغ في التسع عشرة دولة الأعضاء بمنطقة اليورو 0.2 بالمائة على أساس سنوي في فبراير و1.1 بالمائة على أساس سنوي.

وباستبعاد أسعار الأغذية غير المصنعة والطاقة الشديدة التقلب، فيما يطلق عليه البنك المركزي الأوروبي التضخم الأساسي، زادت الأسعار 0.3 بالمائة على أساس شهري و1.2 بالمائة على أساس سنوي دون تغيير عن المعدل السنوي المسجل في يناير.

سبأ
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