محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل 153 قضية اعتداء على أراضي الاوقاف بأمانة العاصمة العام الماضي صنعاء-سبأ:

قال مدير مكتب الأوقاف بأمانة العاصمة إبراهيم الخطيب إن عدد قضايا الاعتداء على أراضي وعقارات الأوقاف وعدم تسديد مستحقات الوقف بالأمانة خلال العام الماضي بلغت 153 قضية.



وأوضح الخطيب لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن تلك القضايا منظورة أمام المحاكم والنيابات، وتوزعت بين قضايا متابعة المعتدين والمغتصبين لأراضي وعقارات الأوقاف والممتنعين عن تسديد مستحقات الأوقاف.



ولفت إلى أن مكتب الأوقاف والإرشاد بصدد اتخاذ عدد من الإجراءات الكفيلة بوقف الاعتداءات والزام المتخلفين بسداد ما عليهم من التزامات للأوقاف.



واشار إلى أن مكتب الأوقاف لن يألو جهدا في القيام بدروه في متابعة القضايا حفاظاً على حقوق وممتلكات الأوقاف .

سبأ [16/مارس/2018]سبأ