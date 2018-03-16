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آخر تحديث: الجمعة، 16 - مارس - 2018 الساعة 07:31:05م
الرئيس الصماد يحضر حفل تخرج وحدات من الحرس الجمهوري والقوات الخاصة
حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم حفل تخرج وحدات قتالية من الحرس الجمهوري والقوات الخاصة بالمنطقة العسكرية المركزية بحضور عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي ووزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي.
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واصلت أسعار النفط اليوم الأربعاء خسائرها مع ارتفاع الإنتاج الأمريكي الذي طغى على بيانات صينية قوية ترجح احتمال زيادة واردات أكبر مشتر للخام في العالم.
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153 قضية اعتداء على أراضي الاوقاف بأمانة العاصمة العام الماضي
[16/مارس/2018]
صنعاء-سبأ:
قال مدير مكتب الأوقاف بأمانة العاصمة إبراهيم الخطيب إن عدد قضايا الاعتداء على أراضي وعقارات الأوقاف وعدم تسديد مستحقات الوقف بالأمانة خلال العام الماضي بلغت 153 قضية.

وأوضح الخطيب لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن تلك القضايا منظورة أمام المحاكم والنيابات، وتوزعت بين قضايا متابعة المعتدين والمغتصبين لأراضي وعقارات الأوقاف والممتنعين عن تسديد مستحقات الأوقاف.

ولفت إلى أن مكتب الأوقاف والإرشاد بصدد اتخاذ عدد من الإجراءات الكفيلة بوقف الاعتداءات والزام المتخلفين بسداد ما عليهم من التزامات للأوقاف.

واشار إلى أن مكتب الأوقاف لن يألو جهدا في القيام بدروه في متابعة القضايا حفاظاً على حقوق وممتلكات الأوقاف .

سبأ
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