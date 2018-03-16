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آخر تحديث: الجمعة، 16 - مارس - 2018 الساعة 05:49:58م
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حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم حفل تخرج وحدات قتالية من الحرس الجمهوري والقوات الخاصة بالمنطقة العسكرية المركزية بحضور عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي ووزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي.
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مصرع ستة أشخاص في إنهيار جسر للمشاة على طريق بمدينة ميامي الامريكية
[16/مارس/2018]
واشنطن – سبأ :
أعلنت شرطة ميامي بولاية فلوريدا الامريكية اليوم الجمعة عن مقتل ستة اشخاص في حادث انهيار جسر للمشاة على احد الطرق السريعة المزدحة وسط المدينة .

وقال المتحدث باسم الشرطة ديد الفارو زاباليتا في تصريحات للصحافيين إنه تم الانتقال من عملية بحث إلى عملية انتشال جثث، وسط مخاوف المهندسين من انهيار الدعامات على جانبي الجسر أيضاً .. مؤكداً ان الجسر كله في خطر.

واضاف انه تم نقل 10 أشخاص الى المستشفى اثر انهيار الجسر والذي يربط جامعة فلوريدا الدولية بمساكن الطلاب.

وأظهرت مشاهد بثتها شبكة (سي.ان.ان) الاخبارية الجسر الاسمنتي يسقط فجأة على الطريق .

سبأ
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