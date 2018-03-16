[16/مارس/2018]
واشنطن – سبأ :
أعلنت شرطة ميامي بولاية فلوريدا الامريكية اليوم الجمعة عن مقتل ستة اشخاص في حادث انهيار جسر للمشاة على احد الطرق السريعة المزدحة وسط المدينة .
وقال المتحدث باسم الشرطة ديد الفارو زاباليتا في تصريحات للصحافيين إنه تم الانتقال من عملية بحث إلى عملية انتشال جثث، وسط مخاوف المهندسين من انهيار الدعامات على جانبي الجسر أيضاً .. مؤكداً ان الجسر كله في خطر.
واضاف انه تم نقل 10 أشخاص الى المستشفى اثر انهيار الجسر والذي يربط جامعة فلوريدا الدولية بمساكن الطلاب.
وأظهرت مشاهد بثتها شبكة (سي.ان.ان) الاخبارية الجسر الاسمنتي يسقط فجأة على الطريق .
سبأ