[16/مارس/2018]
أديس أبابا – سبأ :
قال وزير المالية في جيبوتي إلياس دواله إن حكومة بلاده ترحب بمشاركة الصين في مسيرة البلاد لتطوير موانئها.
واضاف الوزير في تصريحات له أن "تنمية جيبوتي بحاجة لكل أصدقائها وشركائها الاستراتيجيين.. ولا أحد يمكنه أن يملي الأوامر علينا بشأن من ينبغي إبرام العقود معه".
وأنهت جيبوتي تعاونها مع شركة موانيء دبي العالمية التي كانت مكلفة بتسيير محطة دوراله للحاويات بسبب نزاع وتوصلت لاتفاق مع شركة ((باسيفيك انترناشونال لاينز ليميتد)) ومقرها سنغافورة لتعزيز تجارة الشحن بالميناء.
وفي أغسطس الماضي، وقعت شركة ((باسيفيك انترناشونال لاينز ليميتد)) اتفاقية شراكة مع شركة ((تشاينا مرشانتس بورت هولدينجز)) لفتح أسواق جديدة في آسيا.
سبأ