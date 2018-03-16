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آخر تحديث: الجمعة، 16 - مارس - 2018 الساعة 05:49:58م
الرئيس الصماد يحضر حفل تخرج وحدات من الحرس الجمهوري والقوات الخاصة
حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم حفل تخرج وحدات قتالية من الحرس الجمهوري والقوات الخاصة بالمنطقة العسكرية المركزية بحضور عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي ووزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي.
خروج مئات المدنيين من مدينة الغوطة الشرقية في سورية
أعلنت السلطات السورية اليوم الجمعة عن خروج مئات المدنيين المحتجزين من قبل التنظيمات المسلحة في الغوطة الشرقية عبر ممر حمورية الذي افتتحه الجيش السوري أمس لخروج المدنيين.
أسعار النفط تواصل خسائرها وخام برنت يسجل 64.47 دولار للبرميل
واصلت أسعار النفط اليوم الأربعاء خسائرها مع ارتفاع الإنتاج الأمريكي الذي طغى على بيانات صينية قوية ترجح احتمال زيادة واردات أكبر مشتر للخام في العالم.
اختتام دورة تنشيطية لمدربي وحكام لعبة البنجاك سيلات
اختتمت بصنعاء اليوم الدورة التنشيطية لمدربي وحكام لعبة البنجاك سيلات، نظمها الاتحاد العام للعبة واستمرت أربعة أيام .
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جيبوتي ترحب بمشاركة الصين في تطوير موانئها
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  اقتصاد
جيبوتي ترحب بمشاركة الصين في تطوير موانئها
[16/مارس/2018]
أديس أبابا – سبأ :
قال وزير المالية في جيبوتي إلياس دواله إن حكومة بلاده ترحب بمشاركة الصين في مسيرة البلاد لتطوير موانئها.

واضاف الوزير في تصريحات له أن "تنمية جيبوتي بحاجة لكل أصدقائها وشركائها الاستراتيجيين.. ولا أحد يمكنه أن يملي الأوامر علينا بشأن من ينبغي إبرام العقود معه".

وأنهت جيبوتي تعاونها مع شركة موانيء دبي العالمية التي كانت مكلفة بتسيير محطة دوراله للحاويات بسبب نزاع وتوصلت لاتفاق مع شركة ((باسيفيك انترناشونال لاينز ليميتد)) ومقرها سنغافورة لتعزيز تجارة الشحن بالميناء.

وفي أغسطس الماضي، وقعت شركة ((باسيفيك انترناشونال لاينز ليميتد)) اتفاقية شراكة مع شركة ((تشاينا مرشانتس بورت هولدينجز)) لفتح أسواق جديدة في آسيا.

سبأ
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