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آخر تحديث: الجمعة، 16 - مارس - 2018 الساعة 05:49:58م
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  رياضة
مواجهة نارية بين ريال مدريد الاسباني ويوفنتوس الايطالي في ربع نهائي أبطال أوروبا
[16/مارس/2018]
نيون – سبأ :
فرضت قرعة ربع نهائي دوري ابطال اوروبا التي سحبت اليوم الجمعة في مدينة نيون السويسرية مواجهة نارية بين ريال مدريد الاسباني حامل اللقب في آخر موسمين ويوفنتوس الايطالي في إعادة لنهائي النسخة الاخيرة.

وافرزت القرعة مواجهة انجليزية بين مانشستر سيتي وليفربول، فيما يصطدم برشلونة الاسباني مع روما الايطالي، وتبدو مهمة بايرن ميونيخ الالماني سهلة ضد اشبيلية الاسباني.

وكانت القرعة التي سحبها الهداف الاوكراني السابق اندريه شيفتشنكو، مفتوحة على مصراعيها خلافاً للدور ثمن النهائي عندما جنبت المواجهات بين فرق من بلد واحد او كانت في مجموعة واحدة في الدور الاول.

ولم يتبق امام ريال مدريد الاسباني حامل الرقم القياسي في المسابقة (12 لقباً)، سوى المسابقة القارية العريقة لانقاذ موسمه، حيث يحتل المركز الثالث في الدوري المحلي بفارق 15 نقطة عن غريمه برشلونة وخرج من مسابقة كأس الملك.

لكن النادي الملكي كشر عن أنيابه في ثمن النهائي وأطاح بباريس سان جرمان الفرنسي بالفوز عليه 3-1 ذهابا و2-1 ايابا، بفضل ثلاثة أهداف لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي استعاد شهيته التهديفية ومستواه الرائع مع اقتراب المباريات الحاسمة كما في الموسم الماضي.

وسجل رونالدو هدفه الثاني عشر هذا الموسم في المسابقة، والـ117 في 148 مباراة (رقم قياسي)، علما بانه هز شباك يوفنتوس 7 مرات في 5 مباريات.

ولم تتحقق امنية ماسيميليانو اليغري مدرب يوفنتوس وصيف بطل نسختي 2015م و2017م والمسلح بمهاجميه الارجنتينيين غونزالو هيغواين وباولو ديبالا، اذ عبر قبل القرعة عن رغبته بتفادي برشلونة وريال مدريد.

وينتظر ان تقام مباريات هذا الدور في 3 و4 نيسان/ابريل ذهاباً و10 و11 منه اياباً.
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