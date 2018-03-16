الرئيس الصماد يحضر حفل تخرج وحدات من الحرس الجمهوري والقوات الخاصة حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم حفل تخرج وحدات قتالية من الحرس الجمهوري والقوات الخاصة بالمنطقة العسكرية المركزية بحضور عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي ووزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي. خروج مئات المدنيين من مدينة الغوطة الشرقية في سورية أعلنت السلطات السورية اليوم الجمعة عن خروج مئات المدنيين المحتجزين من قبل التنظيمات المسلحة في الغوطة الشرقية عبر ممر حمورية الذي افتتحه الجيش السوري أمس لخروج المدنيين. أسعار النفط تواصل خسائرها وخام برنت يسجل 64.47 دولار للبرميل واصلت أسعار النفط اليوم الأربعاء خسائرها مع ارتفاع الإنتاج الأمريكي الذي طغى على بيانات صينية قوية ترجح احتمال زيادة واردات أكبر مشتر للخام في العالم. اختتام دورة تنشيطية لمدربي وحكام لعبة البنجاك سيلات اختتمت بصنعاء اليوم الدورة التنشيطية لمدربي وحكام لعبة البنجاك سيلات، نظمها الاتحاد العام للعبة واستمرت أربعة أيام .