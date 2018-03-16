[16/مارس/2018]
لندن – سبأ :
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة بدعم من انخفاض الدولار ومن الطلب على الملاذات الآمنة.
وصعد السعر الفوري للذهب 0.2 بالمائة إلى 1317.97 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 08.21 بتوقيت جرينتش.
ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أبريل ليستقر عند 1317.80 دولار للأوقية.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمائة إلى 16.45 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.1 بالمائة إلى 955.40 دولار للأوقية بينما زاد البلاديوم 0.1 بالمائة إلى 987 دولارا للأوقية.
سبأ