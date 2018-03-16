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إصابة مواطنين فلسطينيين بالرصاص والاختناق خلال قمع الاحتلال لمسيرات سلمية
[16/مارس/2018]
القدس المحتلة – سبأ :
اصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي لمسيرات نظمت في عدد من المدن والقرى الفلسطينية اليوم الجمعة في اليوم الـ 100 لإعلان ترمب المشئوم اعتبار مدينة القدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني .

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) ان محافظتي رام الله والبيرة شهدت اصابة شاب بعيار معدني مغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال على المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

واضافت ان مواطنين في قرية بدرس غرب المحافظة اصيبا بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط فيما اصيب العشرات بالاختناق خلال مداهمة قوات الاحتلال منازل المواطنين وتفتيشها اضافة الى اقتحام مدرسة .

وفي قرية بلعين غرب رام الله شارك العشرات من أهالي القرية وعدد من المتضامنين الاجانب، في المسيرة الأسبوعية المنددة باعلان ترمب.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية وصور أسرى المقاومة الشعبية .. مرددين الهتافات الوطنية الداعية الى مقاومة الاحتلال وإطلاق سراح جميع الأسرى والحرية لفلسطين ولأسرى المقاومة الشعبية وعلى رأسهم الأسيرة عهد التميمي والأسير منذر عميرة.

وفي قرية نعلين غرب رام الله، اصيب عشرات المواطنين بالاختناق، خلال مواجهات مع الاحتلال في القرية.

واضافت وكالة (وفا) نقلاً عن مصادر محلية إن أهالي نعلين توجهوا إلى أراضي القرية القريبة من الجدار العنصري، رافعين الأعلام الفلسطينية، وعند وصولهم إلى الجدار أطلقت قوات الاحتلال وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت اتجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

وفي مدينة الخليل قمع قوات الاحتلال مسيرة في منطقة باب الزاوية وسلط البلدة القديمة دون ان يبلغ عن اصابات.

وفي قرية اللبن الشرقية جنوب غرب نابلس اصيب مواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات مع الاحتلال،في القرية .

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وشرعت بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز، ما أدى إلى إصابة مواطن، برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في قدمه.

وفي قطاع غزة اطلق جنود الاحتلال المتمركزين في الدبابات والابراج العسكرية المنشرة على السياج الفاصل شرقي القطاع، الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين في المسيرات الاسبوعية المنددة بإعلان ترمب، دون ان يبلغ عن اصابات حتى الان .

سبأ
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