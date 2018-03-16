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آخر تحديث: الجمعة، 16 - مارس - 2018 الساعة 05:51:31م
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كوريا الجنوبية تعلن عن استعدادات لمحادثات رفيعة المستوى مع جارتها الشمالية
[16/مارس/2018]
سول – سبأ :
أعلن قصر الرئاسة في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة عزمه إجراء محادثات رفيعة المستوى مع كوريا الشمالية خلال الشهر الحالي للتحضير للقمة المتفق عليها بين الكوريتين.

وذكر إيم يونج سيوك رئيس هيئة العاملين في مكتب الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن في مؤتمر صحفي ان حكومة مون ستدفع من أجل عقد حوار على مستوى المسئولين البارزين مع كوريا الديمقراطية أواخر مارس من أجل القمة بين الكوريتين المتفق أن تعقد في أبريل.

واوضح المسئول الكوري الجنوبي ان بلاده كانت تخطط لأن تقترح رسمياً على كوريا الشمالية عقد محادثات رفيعة المستوى بعد عقد الاجتماع الأول للجنة الرئاسية للتحضير لقمة بين الرئيس مون وزعيم كوريا الديمقراطية كيم يونج أون.

وذكر إيم أن الاجتماع الأول أكد أنه ينبغي أن تصبح القمة المقبلة نقطة تحول لحل قضايا شبه الجزيرة الكورية .

واوضح انه من اجل التوصل لحل جوهري فإن اللجنة ستقوم بالترتيبات لعقد القمة التي تركز على قضايا نزع السلاح النووي فى شبه الجزيرة الكورية وتبديد التوترات العسكرية بشكل كبير وبناء سلام دائم ودفع العلاقات الجديدة بين الكوريتين.

واضاف انه بالإضافة للجنة التحضيرات التابعة لرئاسة كوريا الجنوبية سيتم تشكيل مجموعة استشارية منفصلة تتألف من 30 إلى 40 عضواً لجمع أراء المواطنين وتبادل الخبرات مع مسئولي الحكومة السابقين الذين جهزوا لقمم سابقة بين الكوريتين.

سبأ
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