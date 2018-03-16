عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل خروج مئات المدنيين من مدينة الغوطة الشرقية في سورية دمشق – سبأ :

أعلنت السلطات السورية اليوم الجمعة عن خروج مئات المدنيين المحتجزين من قبل التنظيمات المسلحة في الغوطة الشرقية عبر ممر حمورية الذي افتتحه الجيش السوري أمس لخروج المدنيين.



وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) ان مئات المدنيين أغلبهم أطفال ونساء خرجوا من الغوطة الشرقية عبر ممر حمورية حيث قامت وحدات من الجيش بتأمين وصولهم إلى مناطق آمنة في حوش نصري.



واوضحت أن وحدات الجيش بالتعاون مع الهلال الاحمر السوري بدأت على الفور بتقديم التسهيلات اللازمة لهم تمهيداً لنقلهم بشكل آمن إلى مراكز اقامة مؤقتة مجهزة بكل المستلزمات الأساسية لاستعادة حياتهم الطبيعية .



وكان يوم أمس قد خرج آلاف المدنيين من الغوطة الشرقية عبر ممر حمورية وقامت وحدات الجيش بنقلهم بالتعاون مع الهلال الأحمر إلى مراكز الإقامة المؤقتة في ريف دمشق.

سبأ [16/مارس/2018]سبأ