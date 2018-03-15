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آخر تحديث: الجمعة، 16 - مارس - 2018 الساعة 04:07:49م
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  اقتصاد
أكثر من 452 مليون ريال إيرادات الضرائب بالمحويت العام الماضي
[16/مارس/2018] المحويت - سبأ:
بلغت إيرادات مكتب الضرائب بمحافظة المحويت خلال العام الماضي 452 مليون و356 ألف ريال.

وأوضح مدير مكتب الضرائب بالمحافظة عبدالله الروحاني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الإيرادات توزعت على 434 مليون و533 ألف ريال إيرادات مركزية و17 مليون و823 ألف ريال إيرادات محلية ومشتركة.

وأشار إلى أن ضعف الأنشطة التجارية وحركة المقاولات والأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد نتيجة استمرار العدوان والحصار آثرت سلبا على عملية تحصيل الإيرادات الضريبية.

ولفت الروحاني إلى أن هناك حزمة من المعالجات سيتم تنفيذها لإنهاء الملفات التراكمية للمكلفين وتبسيط آلية التحصيل وتحقيق العدالة الضريبية.
سبأ
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