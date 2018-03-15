مكتب الصحة بأمانة العاصمة يفتتح 25 موقعا لمكافحة سوء التغذية [16/مارس/2018] صنعاء - سبأ:

افتتح مكتب الصحة العامة والسكان بأمانة العاصمة خلال العام الماضي, 25 موقعاً لمكافحة أمراض سوء التغذية بمختلف مديريات الأمانة في إطار برنامج التغذية ومكافحة أمراض سوء التغذية لدى الأطفال.



وأوضح مكتب الصحة في تقرير تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن افتتاح مواقع مكافحة سوء التغذية لدى الأطفال يأتي نتيجة ارتفاع مؤشرات سوء التغذية لدى الأطفال وعدم وجود تأمين غذائي خاص بهم جراء العدوان والحصار.



وأشار التقرير إلى أن 21 موقعا تستقبل النوع الأول من أمراض سوء التغذية (أو تي بي) فيما تستقبل أربعة مواقع النوع الثاني (تي أف سي) .. مبيناً جهود مكتب الصحة في تنفيذ حملات المسح التي استهدفت 600 ألف طفل مصاب بسوء التغذية في أمانة العاصمة.



وفيما يتعلق بخدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.. كد مكتب الصحة استفادة 622 ألف امرأة في سن الإنجاب وأكثر من 132 ألف امرأة من الخدمات الطبية للحوامل, و116 ألف و700 حالة ولادة .



وذكر التقرير أن عدد الحالات المستهدفة في جانب تنظيم الأسرة 222 ألف امرأة بمختلف مديريات أمانة العاصمة, تم تغطية نحو 36 بالمائة من إجمالي تلك الحالات.



وأوضح نائب مدير مكتب الصحة بالأمانة الدكتور علي الشعيبي، أن الخدمات الطبية بأمانة العاصمة تقدم من خلال 52 مجمع طبي وخمسة مستشفيات حكومية إضافة إلى 62 مستشفى خاص وأكثر من ألفين و500 ما بين صيدليات وعيادات طبية وجراحية في كافة المديريات.



ولفت إلى الصعوبات التي تواجه مكتب الصحة أبرزها توقف الإمداد الدوائي بسبب العدوان والحصار ما أدى إلى نقص شديد في الأدوية خاصة المتعلقة بالأمراض الخطيرة والمزمنة.



وأكد الدكتور الشعيبي حرص المكتب على تحسين الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين أمانة العاصمة من مختلف المحافظات.

سبأ