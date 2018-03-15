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غداً بدء تنفيذ مسح ميداني عن واقع القطاع الزراعي بمحافظة صنعاء 
[16/مارس/2018] صنعاء - سبأ:
يبدأ مكتب الزراعة والري بمحافظة صنعاء غداً السبت تنفيذ مسح ميداني عن واقع القطاع الزراعي في عدد من المديريات بتمويل من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو). 

واوضح مدير مكتب الزراعة والري بالمحافظة محمد الدبا لوكالة الأنباء  اليمنية (سبأ) ان المسح الذي يستهدف مديريات بني مطر وبني حشيش وبلاد الروس يهدف إلى جمع المعلومات والبيانات الإحصائية عن واقع القطاع الزراعي لوضع قاعدة بيانات للمساعدة في وضع الخطط والسياسات التنموية الكفيلة بتطوير القطاع الزراعي.

وأشار إلى أن مدة المسح تتراوح من مديرية لأخرى حيث ستكون مدتها 10 أيام في بني مطر و 7 أيام في بني حشيش و3 أيام ببلاد الروس.. مشيرا إلى أن استمارات المسح التي سيتم تعبئتها في المديريات الثلاث 420 استمارة تمثل عدد القرى المستهدفة.

 وبيّن الدبا أن  وزارة الزراعة والفاو دربتا الفرق الميدانية على كيفية استيفاء البيانات والحصول عليها والتعامل معها و المهام الرئيسية لها في الميدان ، كما دربتا مدخلي البيانات ورؤساء الفرق. 
سبأ
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