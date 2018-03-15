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آخر تحديث: الجمعة، 16 - مارس - 2018 الساعة 11:49:28ص
دك مواقع وتجمعات الجيش السعودي ومرتزقته وقنص ثلاثة جنود خلال الساعات الماضية
دكت مدفعية وصاروخية الجيش واللجان الشعبية مواقع وتجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في عدد من الجبهات محققة إصابات مباشرة في صفوفهم، واستهدفت وحدة القناصة ثلاثة جنود سعوديين في جيزان.
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دك مواقع وتجمعات الجيش السعودي ومرتزقته وقنص ثلاثة جنود خلال الساعات الماضية
[16/مارس/2018] صنعاء - سبأ:
دكت مدفعية وصاروخية الجيش واللجان الشعبية مواقع وتجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في عدد من الجبهات محققة إصابات مباشرة في صفوفهم، واستهدفت وحدة القناصة ثلاثة جنود سعوديين في جيزان.
 
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية أطلقت صلية صواريخ كاتيوشا على تجمع الجنود السعوديين في مركز بوجان بجيزان، فيما استهدفت المدفعية تجمعات لهم في قرية حامضة، وتجمعات أخرى للجنود والمرتزقة في موقع ملحمة وأسفل جبل قيس.

وأكد المصدر قنص ثلاثة جنود سعوديين في الخوبة وتبة الخزان بقرية قوى في جيزان، مبيناً أنه تم  تدمير آلية عسكرية لمرتزقة الجيش السعودي قبالة جبال عليب في نجران.

وفي عسير استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات للجنود السعوديين خلف موقع المسيال، وتجمعات مرتزقة الجيش السعودي شرق وخلف وقبالة منفذ علب  محققة إصابات مباشرة في صفوفهم.

وذكر المصدر أن أبطال الجيش واللجان نفذوا عملية نوعية على مواقع المرتزقة في جبهة المتون بمحافظة الجوف أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأشار إلى تدمير آلية عسكرية تابعة لمرتزقة العدوان في جبهة الساحل الغربي بمحافظة تعز.

ولقي المرتزقان معاذ الرعوى و يوسف عبد حيدر مصرعهما بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة مريس بمحافظة الضالع، في حين دك سلاح المدفعية تحصينات وتجمعات للمرتزقة في نقيل الخشبة بالمحافظة محققاً إصابات مباشرة.
سبأ
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