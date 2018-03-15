10 ملايين ريال إيرادات مرور المحويت العام الماضي [16/مارس/2018] المحويت - سبأ:

بلغ إجمالي إيرادات المرور بمحافظة المحويت خلال العام الماضي عشرة ملايين و77 ألف ريال.



وأوضح تقرير صادر عن الإدارة العامة للمرور بالمحافظة تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن ما تم تحصيله وتوريده من رسوم خدمات المرور توزع على 115 رخصة قيادة بأنواعها وألف و211 كرت تسيير مركبة وألفين 629 تجديد رخص و721 نقل ملكية وخمسة آلاف و744 استمارات مختلفة.



وأكد مدير مرور محافظة المحويت العقيد زيد النونو الحرص على بذل المزيد من الجهود للتغلب على الصعوبات وزيادة الإيرادات خلال العام الجاري.. لافتاً إلى أن طيران العدوان استهدف معمل طباعة الأرقام ما أدى إلى توقف الأرقام للمركبات.



وفيما يتعلق بحوادث السير، توفي 42 مواطناً وأصيب 255 آخرين ، منهم150 إصابتهم بليغة في 137 حادث مروري بالمحافظة خلال العام الماضي.



وأوضح التقرير أن الحوادث توزعت على 26 حادث دهس مشاه و45 حادث دراجات نارية و32 حادث انقلاب وثمانية حوادث سقوط و26 حادث صدام سيارات.



وأشار التقرير إلى أن إجمالي الخسائر المادية الناجمة عن تلك الحوادث بلغت 43 مليوناً و360 ألف ريال.

وأرجع مدير عام مرور المحويت الأسباب الرئيسية للحوادث إلى إهمال السائقين والسرعة الزائدة وعدم صيانة المركبات وعدم التقيد بإرشادات وقواعد المرور.

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