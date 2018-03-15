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إصابة سبعة مواطنين في غارات مكثفة لطيران العدوان على عدة محافظات
[16/مارس/2018] محافظات - سبأ:
كثّف طيران العدوان الأمريكي السعودي غاراته على محافظات الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية وأسفرت عن إصابة سبعة مواطنين بينهم ثلاثة أطفال.

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إصابة امرأة وطفلتين بجروح خطيرة  إثر استهداف طيران العدوان منزلهن في منطقة البقعة بمديرية التحيتا محافظة الحديدة، وشن الطيران أربع غارات أخرى على المديرية نفسها.

وأصيب مواطنان جراء أربع غارات على محمية برع بالحديدة، وشن الطيران ست غارات على مديرية الجراحي وثلاث غارات جنوبها، واستهدف مديرية باجل بثمان غارات.

وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن أربع غارات على مديرية صرواح في محافظة مأرب استهدفت إحداها مزرعة ما أدى إلى إصابة مواطن.

وأشار المصدر إلى إصابة طفل بجروح جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في مديرية رازح بمحافظة صعدة، مبيناً أن طيران العدوان شن غارة على جبل شعير و ثلاث غارات على منطقتي آل صبحان والسداد بمديرية باقم  و غارة على أبراج الاتصالات بجبل بن عريج في مديرية ساقين.

كما شن طيران العدوان غارتين على منطقة الأزهور بمديرية رازح الحدودية ، فيما تضررت مزارع المواطنين في مناطق متفرقة من المديرية جراء القصف الصاروخي والمدفعي السعودي الذي استهدف أيضاً مناطق متفرقة من مديرية شدا.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن 13 غارة على مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة، وست غارات على منطقتي المجاوحة و الحنشات في مديرية نهم بمحافظة صنعاء، وشن غارتين على شعب المحرق بمديرية القاعدة في محافظة إب.

ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان  الأمريكي السعودي شن غارة على موقع الطلعة في نجران واستهدف بغارة أخرى مرتزقته في موقع بجل بجيزان.
سبأ
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