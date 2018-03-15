محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل صلح قبلي ينهي قضية قتل بالعفو في بلاد الروس بصنعاء صنعاء - سبأ :

رعى مشائخ واعيان ووجهاء مديريتي بلاد الروس وسنحان وبنى بهلول بمحافظة صنعاء اليوم اتفاق مصالحة بين اسرتين من دمح وراشد ، في قضية قتل وقعت قبل ثلاث سنوات.



وتضمن المصالحة عفو أولياء الدم عن القاتل لوجه الله، ليغلق هذا ملف القضية نهائيا .



وأشاد المشائخ والحضور بموقف اسرة اولياء الدم المعلن بالعفو والصفح عن الجاني ، مشيرين إلى اهمية مثل هذه المواقف في لم الشمل وتعزيز وحدة الصف بين المجتمع اليمني



ولفتوا إلى ان ابناء القبائل اليمنية باتوا اكثر وعيا بما عليهم من مسؤوليات تقتضى حل خلافاتهم من اجل التفرغ لمواجهة العدوان ومرتزقته .

سبـأ [16/مارس/2018]سبـأ