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آخر تحديث: الجمعة، 16 - مارس - 2018 الساعة 12:00:34ص
الرئيس الصماد يحضر حفل اختتام دورة تعبوية لضباط قوات الحرس الجمهوري والعمليات الخاصة
حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم بصنعاء حفل اختتام الدورة التعبوية الأولى لعدد من ضباط قوات الحرس الجمهوري وقوات العمليات الخاصة ولواء الحماية الخاصة، والتي نظمتها وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة
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  محلي
صلح قبلي ينهي قضية قتل بالعفو في بلاد الروس بصنعاء
[16/مارس/2018]
صنعاء - سبأ :
 رعى مشائخ واعيان ووجهاء مديريتي بلاد الروس وسنحان وبنى بهلول بمحافظة صنعاء اليوم اتفاق مصالحة بين اسرتين من دمح وراشد ، في قضية قتل وقعت قبل ثلاث سنوات.

وتضمن المصالحة عفو أولياء الدم عن القاتل لوجه الله، ليغلق هذا ملف القضية نهائيا .

وأشاد المشائخ والحضور بموقف اسرة اولياء الدم المعلن بالعفو والصفح عن الجاني ، مشيرين إلى اهمية مثل هذه المواقف في لم الشمل وتعزيز وحدة الصف بين المجتمع اليمني

ولفتوا إلى ان ابناء القبائل اليمنية باتوا اكثر وعيا بما عليهم من مسؤوليات تقتضى حل خلافاتهم من اجل التفرغ لمواجهة العدوان ومرتزقته .

سبـأ
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