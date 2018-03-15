محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قصف صاروخي ومدفعي يدك مواقع للجيش السعودي بجيزان جيزان - سبأ :

دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم مواقع وتجمعات للجيش السعودي ومرتزقته بجيزان.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنمدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات الجنود السعوديين ومرتزقتهم في موقع ملحمة وأسفل جبل قيس، كما استهدف قصف مدفعي تجمعات الجنود السعوديين بقرية حامضة.



وأكد المصدر أنه تم قنص جنديين سعوديين في الخوبة، كما تم قنص جندي سعودي في تبة الخزان بقرية قوى.



وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية استهدفوا بصلية من صواريخ الكاتيوشا تجمع للجنود السعوديين في مركز بوجان، كما تم استهداف تجمعات للجنود السعوديين في قرية حامضة بقذائف المدفعية.



وذكر المصدر أن طيران العدوان الأمريكي السعودي استهدف بغارة مرتزقته في موقع بجل بجيزان.

سبـأ [15/مارس/2018]سبـأ