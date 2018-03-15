محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قصف مدفعي يستهدف تجمعات للعدو في عسير وتدمير مدرعة بنجران عسير - سبأ :

استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في عدد من المواقع بعسير، فيما تم تدمير آلية عسكرية للمرتزقة في نجران.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قصفاً مدفعياً للجيش واللجان الشعبية استهدف تجمعات للجنود السعوديين خلف موقع المسيال ، و تجمعات للمرتزقة شرق وخلف وقبالة منفذ علب في عسير .



وأشار المصدر إلى تدمير آلية عسكرية لمرتزقة الجيش السعودي قبالة جبال عليب في نجران .



وذكر المصدر أن طيران العدوان الأمريكي السعودي شن غارة على موقع الطلعة

سبـأ [15/مارس/2018]سبـأ