محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل يوم مفتوح بمديرية همدان تحت شعار ثلاثة أعوام من الصمود صنعاء - سبأ :

نظمت السلطة المحلية بمديرية همدان محافظة صنعاء ومكتب التربية والتعليم بالمديريه فعالية اليوم المفتوح تحت شعار " ثلاثة أعوام من الصمود ضد العدوان الغاشم " بحضور وكيل المحافظة عاطف مصلي.



وفي الفعالية التي أقيمت بمدرسة النوابغ أشاد مدير التربية والتعليم بالمحافظة هادي عمار ومدير المديرية صادق ردمان بصمود الكادر التربوي وإصراره على إنجاح العام الدراسي رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.



وأكدا أهمية المشاركة المجتمعية ومجالس الآباء في دعم العملية التعليمية لضمان استمراريتها ، مشيرين إلى أن الفعالية فرصة لاكتشاف مواهب الطلاب وصقلها.



قدمت في الفعالية التي حضرها أعضاء السلطة المحلية ومدراء المكاتب التنفيذية بالمديرية ، فقرات وقصائد ومسرحيات جسدت حب الوطن وأهمية استمرار الصمود وعكست بشاعة الجرائم .

سبـأ [15/مارس/2018]سبـأ